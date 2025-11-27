香港宏福苑大火／社群平台出現極端帳號仿冒台人嘲諷 黃捷嚴厲譴責：刻意離間台港情誼

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，截至目前已造成至少44死、56傷。（圖／翻攝畫面）

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火警，截至目前已造成至少44死、56傷，社群平台Threads卻出現多個帳號假冒台灣人貼圖嘲諷，還被揪出帳號並非台灣人所有。對此，民進黨立委黃捷今日強調，要嚴正譴責這種刻意離間台港情誼的行為，並強調這並不代表台灣多數民意。

黃捷表示，香港住宅區發生嚴重火警，造成44人罹難、逾200人失聯，消息令人無比心痛。她指出，自己作為台港友好連線會長，必須提醒大家，近期網路上也出現少數極端帳號，藉機嘲諷苦難、刻意離間台港情誼。

黃捷說，要嚴正譴責這種行為，並強調這並不代表台灣多數民意。這段時間她看到更多的是台灣朋友真摯的關心、祈福與支持，「這份溫暖，我相信香港人都能感受得到。」

黃捷最後也誠摯為香港祈福，希望「天佑香港」，並期望港人平安度過難關。



