香港宏福苑大火 竹制棚架惹的禍？

（德國之聲中文網）香港宏福苑導致慘重傷亡的大火，是香港數十年來最嚴重的火災。多數媒體報道注意到，起火樓房外部施工使用的是竹制腳手架（棚架），紛紛對竹棚的安全性提出質疑。

對此香港一些行業協會做出回應，否認竹棚存在易燃問題。香港建造業總工會理事長周思傑26日表示，金屬棚架的確較難起火，但竹棚亦非容易燃燒，不論金屬棚架或竹棚，若管理欠佳，在棚架上有太多雜物或易燃物，都可能引致棚網起火。還有業界人士質疑工程負責人在竹棚架外沒有使用阻燃網，而只是普通的防護網。

廣告 廣告

德國伍珀塔爾大學建築防火專業的教授戈爾茨（Roland Goertz）在接受德廣聯電視新聞節目采訪的時候表示，

竹子本身耐火性能不差，不是很容易起火，但一旦腳手架燃燒起來，會從下往上蔓延。竹子的一個特點是，高溫下竹節可能爆裂，已燃碎片可能四處飛濺。

戈爾茨教授還說，另一點值得注意的是，這些樓房外牆之間只有7米距離，因此火勢通過腳手架及其它建築材料蔓延到臨近樓房的可能性很大。此外一旦大火蔓延到高層，消防人員就很難控制，90米以上的建築，如果高層起火，消防人員就可以說束手無策，很難有效控制。

經香港警方初步調查，建築物外牆有保護網、防水帆布、塑料布，疑未符合防火標准，同時不排除窗外的易燃發泡膠是火情迅速蔓延的原因。

火災發生後，社交平台上還流傳據稱是工人在施工現場吸煙的畫面，但DW尚未能證實這是否發生在宏福苑。

政府已有計劃淘汰竹棚

香港是目前世界上極少數仍在廣泛使用竹制腳手架的地方。竹棚架幾乎已成為香港的特有標志，其搭建也被視為一門值得保護的傳統技藝。

竹棚架的支持者表示，在香港擁擠的城市空間裡，竹材的運輸和搬運比金屬更輕便、成本更低。尤其在搭建用於修補外牆、更換舊管道和窗台的作業平台時，建築方更青睞竹棚。

今年3月，香港發展局發布備忘錄，要求今後新建公共建築項目至少50%使用金屬棚架，以提升安全性。聲明中稱，金屬棚架防火性能更佳，且更堅固耐用。但該部門補充說，並無完全淘汰竹棚架的打算，尤其是在工地環境狹窄等特殊情況下。

據《大公報》報道，在香港，當前竹棚佔工程80%以上，金屬棚架則佔約20%。

11月26日，香港建造業議會發表公開聲明，呼籲承建商立即檢視及確保所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均具有符合認可標准的適當阻燃性能，以防止一旦火警發生時火勢蔓延，影響工地及附近區域人士的安全。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞