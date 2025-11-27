香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見這文化遺產

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。圖為電影尖峰時刻2。（圖／翻攝自豆瓣電影）

香港「宏福苑」大火畫面令人觸目驚心，外界質疑被當地視為文化遺產的「竹編鷹架」是元兇。「竹編鷹架」正式用語是「築棚」（英語：Bamboo scaffolding），粵語稱為「搭棚」，被視為是文化遺產，主要有悠久的歷史，集傳統建築技術，工程學、力學、美學於一身。宋朝的清明上河圖、跟多部香港電影成龍、周潤發、王祖賢、張曼玉、劉嘉玲主演《A計畫2》、《賭神》與《尖峰時刻2》都可以看到「築棚」。

廣告 廣告

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。（圖／翻攝自X平台 @upuknews1）

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。圖為電影賭神。（圖／翻攝自豆瓣電影）

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。圖為電影A計畫續集。（圖／翻攝自豆瓣電影）

老住宅翻新遇火劫文化遺產釀禍？！香港「築朋」也是「竹編鷹架」成焦點

香港大埔一處屋齡42年的老住宅區「宏福苑」在去年進行大維修時，多棟大樓外牆重新包上「竹編鷹架」。這種在香港街頭隨處可見、被視為珍貴文化遺產的竹棚，沒想到修繕期間竟意外起火，一場大火不只燒出危機，也讓這項百年工藝重新被大眾關注。

所謂的「竹編鷹架」，之所以能被視為文化資產，有四大原因：

1.千年技藝的生命力：靠師傅口傳心授的活工藝

竹鷹架的歷史可以追溯到數百年甚至上千年前。宋代《清明上河圖》中，就能看到工匠使用竹子搭建建物的身影。這項工藝從未被書本完全記錄，而是依靠師傅們「看著學」「做著傳」，一代交一代，是最純粹的活文化。

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。（圖／翻攝自《會動的清明上河圖》）

2.竹子的韌性，就是古人的工程智慧

在鋼鐵、鋁合金盛行之前，竹子憑著「韌、輕、彈、好搬動、可重複使用」等特性，成為工地上的最佳夥伴。特別在香港這種寸土寸金、樓貼樓的都市裡，竹鷹架比鋼架更靈活、更能貼合各式外牆，是智慧與環境共生的結晶。

3.城市獨有的文化符號：香港街景少不了它

對許多香港人來說，竹鷹架不只是一個工地設備，而是一種城市符號。高聳的築棚像蜘蛛網般爬滿大樓外牆，有時甚至一路搭到摩天大樓頂端。這種獨特景象，是香港專屬的文化縮影，也是無數電影的經典畫面。

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。（圖／記者莊佳芳攝影）

4.被正式列為非物質文化遺產

香港政府已將「竹編鷹架搭建技藝」列為非物質文化遺產，代表官方肯定它的文化價值，也希望讓這項逐漸式微的工藝被更多年輕人看見並傳承。

然而，隨著安全標準提高、現代建材普及，竹鷹架的使用量逐年下降，懂這項工藝的師傅也越來越少。電影裡的竹鷹架，更是許多人共同的回憶：成龍在《A計畫》、《尖峰時刻2》的驚險跳躍、劉德華在《賭神》的經典場景，背後都是真實存在的竹鷹架技師與他們的專業。「竹編鷹架」是香港人的集體記憶。

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。圖為電影A計畫續集。（圖／翻攝自豆瓣電影）

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。圖為電影A計畫續集。（圖／翻攝自豆瓣電影）

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。（圖／翻攝自IG@d21802483）

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。（圖／翻攝自微博《清明上河圖》）

香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見的文化遺產。（圖／翻攝自《會動的清明上河圖》YT）

更多三立新聞網報導

香港大火影響擴大！延燒7棟樓、44死數十人受傷 港府宣布：今11校停課

香港大火害44命「為何死傷這麼慘？」 當地議員曝原因：很難逃生

香港大火44死！住戶第一視角曝「棚架燃燒驚悚瞬間」 他嗆到狂咳急關窗

香港大火！「男團成員衝現場」送物資救援 曝眼前景象嘆：市民太有愛

