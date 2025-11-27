香港宏福苑大火 經濟到心理多部門救援

香港新界大埔宏福苑社區發生大火，當地政府和民間展開馳援，至少500名受影響居民暫時入住到9處臨時庇護所。香港醫院管理局在所有臨時庇護中心設立醫療站，為有需要的居民提供醫療協助；另外房屋局則計畫提供暫時租屋，包含開放超過3400個單位跟床位，用來後續安置受災戶。面對這場悲劇，許多民眾心情沉重，但不少人選擇走上街頭當志工，幫忙分類物資、也有人擔當義載司機，在艱難時刻仍能感受到人情溫暖。

大批居民疏散到臨時避難所，有民眾自發性前往擔任志工，心情相當沉重。

志工：「我的心情很複雜，我自己沒有受到影響，但這事發生在香港 我也是香港人，我能感同身受 所以我來這裡幫忙。」

香港宏福苑社區發生大火後，無數民眾失去家園，香港政府啟動「緊急事故監察及支援中心」，有超過500名居民正使用9個臨時庇護中心，現場提供大量飲用水和熱食餐盒。

宏福苑受災居民：「我拿了些藥，收拾了一些衣服 我們匆忙撤離，除了身份證 我什麼都沒帶走。」

許多民眾不分日夜，自發運送物資，馳援馬不停蹄。有人開車或騎單車到現場，當起運送物資義工，一處體育館外還有民眾拍到人們串起人鏈徒手搬運物資。

影片拍攝者 ：「感動阿。」

香港多個政府部門同步展開災後支援，並為死傷者家屬提供援助和情緒安撫；醫院管理局則是啟動應急機制；

動員9間設有急診室的醫院戒備，另外房屋局啟動暫時租屋計畫包含中轉屋等，超過3400個單位及床位，安置受影響居民。

除了住所和生活必需品之外，也有慈善組織宣布(樂善堂、東華三院及保良局)，為受影響家庭或個人提供經濟援助，其中包含3000到2萬港幣不等的救助金。

心理學會評估將派心理學家支援，希望透過食衣住行等具體行動，為宏福苑居民帶來安慰。

