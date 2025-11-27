香港宏福苑大火 總統發文祈福表哀悼慰問

（中央社記者蘇龍麒台北27日電）香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，總統賴清德今天在社群平台X上發文，盼一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯。警方拘捕3人，為宏福苑維修工程的工程公司董事及顧問，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。

廣告 廣告

賴總統在X平台發文指出，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

總統指出，此時此刻，讓我們一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。（編輯：蘇志宗）1141127