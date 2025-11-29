香港宏福苑大火／罪魁禍首非竹棚！竟是「它」引發玻璃爆破 另承包商3人涉誤殺獲保

宏福苑至29日清晨已造成128人死亡、79人受傷，仍有200人失聯。圖／翻攝自Threads

樓齡42年的香港新界大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，短短6分鐘火勢延燒7棟高樓，截至今（29）日清晨已造成128人死亡、79人受傷，仍有200人失聯；香港政府昨（28）日也召開記者會公布初步調查結果，元兇為高度助燃的「發泡膠板（保麗龍）」。

於1983年落成、樓齡42年的宏福苑，共有8棟、樓高31層，總計1984戶、超過4000名居民，回顧26日下午2點51分，宏昌閣外牆的棚架突然起火，迅速延燒一旁6棟大樓，當局隨即於下午3點將火警升級為三級，半小時後升為四級，晚間6點22分成為五級。

罪魁禍首非竹棚！「發泡膠板」高度助燃 引發玻璃爆破

起初外界質疑這場大火由文化遺產「竹編鷹架」造成，另外也有警方指出，火苗最初由外牆鷹架處竄出，不過外牆使用的塑膠防水布卻相當助燃，質疑防火安全標準不符合規定；對此香港廉政公署針對宏福苑維修工程成立專案小組調查。

根據《香港01》報導，經初步化驗，大樓棚網、保護網皆達到阻燃規定，不過包圍大樓門窗的「發泡膠板」高度助燃，引發玻璃爆破，導致火勢快速蔓延至室內；加上竹棚高溫助燃，被燒斷的竹子掉落後點燃其他棚網，導致火勢迅速蔓延，消防人員也難以入內搶救，雲梯車更是無法停在最佳搶救位置，現場高溫引起死灰復燃，工作難度極高。

罪魁禍首非竹棚，當局調查結果為「發泡膠板」高度助燃，引發玻璃爆破。圖／翻攝畫面

香港政府成立調查小組 共8人遭逮捕、其中3人涉嫌「誤殺」獲保

目前現場已完成滅火及救援行動，報導指出，之後將安排屋宇署檢查，然而當局已於28日先後逮捕8名人士，包括2名宏福苑維修工程顧問公司董事、2名監督工程項目經理及3名棚架工程商，總計7男1女。

然而本次負責外牆施工的建商「宏業建築工程有限公司」，警方則以涉嫌「誤殺」拘捕何姓、侯姓及黃姓3名男負責人，包括工程授權簽字人、董事及營運經理，公司多箱文件遭到查封、住處也被警方搜證，目前已獲准保釋候查，並於12月上旬向警方報到，進一步調查釐清。



