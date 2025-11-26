香港宏福苑大火 至少36死279失蹤

香港新界大埔「宏福苑」大樓，昨天(11/26)下午2點51分傳出火警，下午3點34分升為4級火災，下午6點22分升為5級最嚴重火災，火勢延燒多棟大樓，目前還沒有撲滅。香港特首李家超表示，已經造成至少36人死亡，包括消防人員殉職，另有279人下落不明。

香港特首 李家超：「關於今天(11/26)下午大埔宏福苑，發生的5級大火，造成多人傷亡我深感悲痛，我向遇難者致以最深切哀悼，並向遇難者家屬和傷者，致以最深切的慰問，我們將提供一切可能的援助。」

廣告 廣告

「宏福苑」屬於集合式住宅，已有有42年歷史，有八棟。合計1984個住家。火警發生前，正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上竹棚鷹架。昨天下午，有人看到竹棚鷹架起火，由於風大，大火很快蔓延其它大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火。

更多 大愛新聞 報導：

跨宗教聯合淨山 感受天人合一之美

海內外匯聚善能量 守護光復重建之路

