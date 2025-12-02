香港宏福苑大火 苗縣盤點高風險建築強化防災

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議指示盤點查核高風險建築、外牆施工建材，並輔導業者加強工地管理及職安訓練，強化高樓救災應變能力及防災宣導。

鍾東錦今天主持縣務會議指出，香港「宏福苑」多棟大樓延燒震驚國際，也反映出高樓、集合住宅及外牆施工安全等多重潛在風險，為避免類似事件發生，要求工商發展處、勞工及青年發展處、消防局等局處，全面盤點查核高風險建築，督促業者加強施工安全，社區管委會亦應強化高樓救災應變能力及住戶防災宣導，以保護縣民生命、財產安全。

工商發展處指出，依現行建築法規定，外牆材料的選用、磁磚規格是否符合標準、施工品質是否達到要求，均由業主或管委會自行審認與負責，縣府無法律授權指定材料或介入施工內容。

工商發展處長詹彩蘋表示，雖然材料及施工細節屬社區自主管理，縣府可在管委會召開時，提供外牆施工安全與風險控管宣導，協助社區提高對工程風險的辨識能力，落實安全施工。

縣府指出，外牆修繕多涉及高空作業，相關作業的職業安全衛生規範，包含鷹架搭設、防落物設施、安全網、作業平台強度等，均依勞動部頒布「營造安全衛生設施標準」及「施工架作業安全檢查重點」辦理，並由勞青處負責查核，以確保施工人員與周邊民眾安全。

此外，工商發展處將檢視相關法規，也會研議施工設施管理規定，如相關防火材質等，並與消防局持續與相關單位合作，共同守護縣民居住安全。（編輯：張銘坤）1141202