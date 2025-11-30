香港宏福苑大火 莫文蔚沉痛宣布取消演唱會

〔記者林南谷／綜合報導〕香港新界大埔區宏福苑大火，目前已造成128死83傷，還有150人下落不明，金曲歌后莫文蔚及其團隊懷著沉痛心情，今(30)日在IG宣佈原訂12月20日舉行「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場-香港站『家場』限定版」將取消。

主辦單位稍早表示，莫文蔚舉辦這次「家場」演唱會的初衷，是希望懷著喜悅的心情，回到香港這個「家」，與樂迷分享音樂和幸福時光。然而，面對此次不幸事故造成香港市民悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重。團隊理解此刻大眾心情均受影響，實在難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。

對於取消演出，主辦單位深感遺憾，並感謝所有樂迷的理解與支持，希望此刻能將更多的關注留給受災民眾和第一線救援人員，與大家一同為生命祈福。莫文蔚也表示，希望在未來日子裡，能有機會在更好、更溫暖的心情下與大家再相聚。

