香港宏福苑大火／說我是英雄只會讓我心碎... 倖存者不想再提火場事蹟

香港宏福苑大火，李姓男子救了2名鄰居，被稱為英雄，但他卻很內疚，感到心碎。圖／東方IC

香港新界大埔區「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，至今已造成159人死亡、79人受傷，仍有31人失蹤。1名40歲李姓男子（William Li）當天幫助了2名鄰居，他們一起受困超過2個小時，之後獲救倖存。很多人都把李男視為英雄，但李男卻難過的說：「每次有人叫我英雄，我的心都會碎掉。」

李男雖然救了2名鄰居，但他覺得自己原本可以幫助更多人。據BBC報導，當天火災發生時，李男的妻子打電話告訴他發生火災，但當時李男沒有很緊張，而是花了10分鐘的時間打包行李。當他準備要逃生，打開門才發現房子外面已經被濃煙包圍，他只能退回到自己的家裡。

李男當機立斷，把濕毛巾塞到門底下，防止煙霧進入，這時他聽到走廊傳來人聲，但走廊裡煙霧瀰漫，他根本看不清楚是誰在喊叫。他用濕毛巾摀住臉，摸索著找到了2名鄰居，把他們拖進房間裡。

他們3人回到房子裡面之後，又在走廊上聽到1名幫傭在呼喚雇主，但很快，聲音就消失了，李男對此無能為力，他說：「我感到非常內疚，有些人沒能獲救，而我沒有再次打開家門去尋找他們。」

被李男救下的是一對周姓夫妻，他們在房間裡面受困超過2個小時，並決定不從2樓的窗戶跳下，李男說：「這是我第一次感覺到死亡的威脅。」當時他用手機一個一個向朋友們告別，對朋友說自己逃不掉了，請朋友幫忙照顧好自己的孩子。

不幸中的大幸，他們3人終於等到了雲梯車，被救的周太太說，李男堅持要他們先走，因為他們年紀比較大，李男自己留到下一批待救人員裡。但是當消防員回來接李男時，他很捨不得離開自己的家，因為那裡充滿了美好的回憶，還有他珍藏的攝影器材和玩具。他說：「大火讓我知道，我什麼也帶不走，我沒有權利也沒有能力阻止它吞噬一切。」

救了2名鄰居的李姓男子。圖／翻攝X@SCMPNews

李男獲救後，在一間速食店與家人團聚，直到凌晨才被送往醫院。他說：「我當時渾身無力，到了急診室的時候，雙腿都軟了。一股燒焦的味道一直縈繞在我的鼻子裡，我真想把這股味道洗掉。」直到這時，李男才開始哭泣，腦子開始運轉，消化從火災發生起的一切事情。

「以前我住院的時候，都想盡快回家，」他說：「但這次護士問我想不想回家時，我卻不想走。我覺得自己好像在逃避將來要面對的事情。」李男不想被叫做英雄，但他現在願意站出來接受採訪，正面面對創傷，他說：「我希望更多人站出來幫忙找出真相，也希望宏福苑的居民能夠得到答案和正義。」



