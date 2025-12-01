香港宏福苑大火 警方以涉嫌藉火災意圖煽動再拘2人

（中央社台北1日電）綜合港媒報導，香港警方國安處昨天以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。

報導表示，張錦雄於11月30日晚上約7時，在粉嶺寓所被捕。張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但張只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。

警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，指他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。

報導指，據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141201