香港宏福苑大火 賴清德與蕭美琴同聲祈福

香港宏福苑大火驚人景象。(社群 X)

香港新界大埔宏福苑於 26 日下午發生五級大火，火勢迅速蔓延整個住宅區，多棟大樓陷入猛烈燃燒，形成近年最嚴重的城市住宅火災之一。





火勢整夜未歇，直到 27 日上午仍未完全撲滅。根據香港消防最新統計，火災已造成至少 44 人罹難、逾 279 人失蹤，另有 56 名傷者獲救，其中 45 人傷勢嚴重。





對於這起重大災難，總統賴清德深表哀悼。他在社群平台 X 發文指出，香港大埔昨晚的大型火警造成多人傷亡，情況令人十分心痛。「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我向所有在災害中逝去的香港朋友及其家屬致上最深的哀悼，也誠摯慰問所有傷者，並盼望失聯者能平安被尋獲。」

副總統蕭美琴也在第一時間表達關懷。她表示，從新聞畫面看到多棟住宅陷入火海，「震驚又心疼」，並為香港民眾祈願平安，希望傷亡能降到最低。





面對火勢遲未完全撲滅，香港特區行政長官李家超表示，已高度重視此次火災，當前首要任務仍是全力滅火與救援。他同時透露，中國國家主席習近平已關切災情，並承諾如香港有需要，中央將提供協助。