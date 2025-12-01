香港宏福苑大火 迄今10外傭遇難數十人下落不明

（中央社記者張謙香港1日電）香港大埔宏福苑沖天大火，迄今導致146人死亡。據印尼及菲律賓駐港總領事館統計，迄今共有10名外傭遇難，數十人下落不明。

香港01今天報導，根據印尼駐港總領事館的訊息，截至昨晚11時，已確認9名印傭死亡，1人留醫，另有36人下落不明。

印尼駐港總領事館已採取多項緊急援助措施，包括識別及核實有關印尼公民的資料，並與罹難者家屬溝通，協助他們安排罹難者遺體運返印尼的相關手續等。

除了印傭外，菲律賓駐港總領事館日前確認，1名菲傭在這次火災中離世，另有1人受傷、12人情況待確定或失聯。

宏福苑已有42年歷史，屬於老屋苑，大火前有不少老人居住，也因此多聘請外傭照顧。此外，這種舊屋苑比較便宜，是不少新婚夫婦選購的房子，而新婚夫婦一般同時外出打工，需要聘請外傭照顧新生嬰兒。

在這場慘劇之中，傳出一名菲傭陪伴女僱主在大火中照顧嬰兒的感人故事。

據報導，這名菲傭叫Rhodora Alcaraz，事發數天前才來港工作。火警發生時，她和女僱主及3個月大的嬰兒被困火場，她不離不棄，緊抱嬰兒，與女僱主共同迎難，最終3人獲救，而她本人至今仍在醫院接受治療。

許多港人在社交平台留言，對該菲傭予以高度讚揚，並祝福她早日康復。

截至昨天，這場大火導致146人死亡（確定身分），另有54具遺體待確認、40多人失聯、79人住院。（編輯:陳鎧妤）1141201