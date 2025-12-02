香港宏福苑大火一週 港人在傷痛與疑問中追尋真相

（中央社台北2日電）宏福苑大火奪走逾百條生命，一週過去，家屬與市民仍在追尋真相。政府對棚網物料的說法多次轉變，引發外界不安與疑問；民間在悲痛中自發支援、同時呼籲徹查原因與責任。警方國安處的拘捕行動，令社會氣氛更沉重。港府今天宣布成立獨立委員會審視事件，真相與制度漏洞仍有待解開。

11月26日下午約3時，宏福苑宏昌閣先起火，火勢迅速由低層向高層蔓延，之後更波及其他6座大廈。消防員盡最大努力撲滅大火時，香港人已開始自發籌集物資援助宏福苑居民，同時社會開始討論大火原因。

11月27日凌晨，保安局局長鄧炳強表示，消防員在滅火過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水帆布和塑膠布，受火後蔓延程度遠比合規格的物料猛烈，蔓延速度亦較快，這不尋常。

同日下午，特首李家超表示，發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架以取代竹棚架的路線圖。

社會對竹棚是否大火主因的討論愈來愈激烈，不少專家、建築界人士及社會主流意見認為，當時火勢隨棚網蔓延，絕大部分棚網被燒掉，但竹棚仍在，質疑棚網不合規格才是元兇，甚至認為政府將大火責任委過竹棚。

11月28日下午，鄧炳強表示，初步化驗了大廈的棚網、保護網，發現達到阻燃要求，但是包圍大廈窗戶的發泡膠板是高度易燃的。此番言論引起輿論嘩然。

12月1日下午，鄧炳強表示，在宏福苑不同大廈撿得20個棚網樣本，發現當中7個未達阻燃標準，樣本來自大廈的高、中、低層。

為何5天內港府由指棚網有可疑，改口指達到阻燃標準，之後又改口指不達標？

鄧炳強解釋，第一次指棚網達阻燃標準，是因當時火勢仍然很厲害，相關人員只能在未被大火波及的宏志閣地下檢取初步樣本測試，測試符合抗火標準。「這個檢測結果與我們在現場滅火同事的觀察，以及很多專家的事後觀察，或者市民、大眾的觀察都並不一致」，於是在火勢稍為受控制時，再在宏福苑8座大廈不同地方檢取樣本。

政黨「實政圓桌」田北辰在其臉書表示，此前政府指宏福苑棚網達阻燃要求，令他覺得「很詫異」，昨天的新調查結果「我就詫異2.0」，指政府「沒把握的事，匆匆的說，違反大家所見，又引起諸多揣測，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢。」

大火發生當天晚上，大批港人見到如此大災難，即時自發籌集物資趕赴大埔，並在附近架起帳蓬向宏福苑居民分發物資。隨著焚燒逾43小時的大火大致受控，傳出政府的關愛隊進駐現場，要求市民組成的義工團離開甚至報警。

香港親中報章文匯報11月29日刊文，指有「黑暴」餘黨和「黃人」混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖「紮營」，警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。

同日北京駐港國家安全公署發表聲明，表示堅定支持港府依法打擊「以災亂港」的行為。

一個名為「大埔宏福苑火災關注組」在網上發起連署，提出四大訴求，包括成立獨立調查委員會、追究監管疏忽及問責政府官員。11月29日，發起人之一的中文大學學生關靖豐被警方以涉嫌煽動拘捕。12月1日國安處再以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府，拘捕前區議員張錦雄及一名女義工。

據港媒報導，關靖豐及張錦雄已獲准保釋候查。

事實上，民間持續要求徹查今次火災原因、查找制度問題及追究責任。去年已有宏福苑居民向勞工處投訴有關關棚網的防火問題，勞工處當時表示「棚網發生火災的風險相對為低」。勞工處過去一年多曾巡查宏福苑16次，最近一次是11月20日，只以書面警告方式提醒承建商須採取適當防火措施。

11月27日，特首李家超被問到大火是否人禍及是否有官員需問責下台，未有正面回應。12月2日早上李家超見記者時，法新社記者提問，過去數年李家超指香港由亂到治，由治及興，但在這個繁榮的社會仍有151人因大火死亡，「為何你值得留任？」

李家超沒正面回應留任問題，表示這場大火已經確定在不同環節有短板，港府需確保所有漏洞被堵塞，從而向有關人士問責，並會改革整個大廈維修機制，確保同類事件不再發生。

李家超又宣佈，政府會成立一個「獨立委員會」，「審視」事故及大火蔓延原因以及相關問題，會邀請一名法官「主持」，完成後向行政長官提出建議及報告。

政府成立的「獨立委員會」與近日民間提出的「獨立調查委員會」有所不同。後者是根據香港法例中的「調查委員會條例」成立，調查委員會有法定權力傳召證人，甚至有權發出逮捕令，強迫任何人出席聆訊。

大火已熄滅，或許惟有找出真相，回應社會質疑，還受害者公道，才能令社會繼續前行。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141202