香港宏福苑大火「逾百人失聯」！遭質疑「不派直升機、百米雲梯車」 消防處長解釋了

香港大埔「宏福苑」大樓26日發生五級大火，至今已累積128死、79人受傷，包含1名消防員殉職，還有約200人失聯，目前救援行動仍持續中。由於惡火造成死傷慘重，許多人紛紛質疑為何不派直升機、無人機與百米超高雲梯車滅火？對此，香港消防處長楊恩健出面解釋了。

根據港媒《香港01》報導，香港消防處長楊恩健對於網上質疑聲浪「沒有出動科技更先進的工具救火」，包括直升機、無人機及更高級別的雲梯車進行解釋。

關於為何不派直升機，楊恩健表示，因為宏福苑大火蔓延的速度極快，許多火場又位在單位内部，若使用直升機在上空擲水彈，也只能對外圍進行澆淋，幫助不大、還可能因為接觸到到大量空氣助長火勢。

至於為何不使用無人機滅火，楊恩健說明，消防隊還在探索及研究無人機的效能跟用途，且無人機遠比目前消防車或消防喉的直徑小、能乘載的水量也較少，對於大量火勢無法有效處理。

而為何不使用更高的雲梯車，像100米級別的雲梯車，楊恩健說，使用雲梯車需要很大的空間，且越高的雲梯車寬度就越寬，現在香港大部份道路無法滿足此條件，更何況是100米雲梯車，就需要10米地面寬度；而現場所使用的56米雲梯車已是最大極限。

