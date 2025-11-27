香港宏福苑大火／遇高樓火警這5動作都不行 消防署揭「1活命關鍵」逃生靠它

香港新界大埔宏福苑發生高樓火警，內部至少有2000戶住戶。東方IC

香港新界大埔宏福苑昨（26日）下午爆發五級大火，整棟大樓居住超過2000戶，因外牆竹棚助燃迅速陷入火海，截至今（27日）清晨已奪走44條人命、58人受傷、279人失聯，3名工程負責人遭逮涉嫌誤殺。災情震撼全亞洲，也讓民眾憂心「火場該怎麼逃？」內政部消防署緊急提醒「火災逃生5不、4對策」，強調切記不可收拾財物、不可搭電梯、不可躲浴室，逃生最重大的一個原則就是：務必「往下、往外」，避免錯誤行為成為致命關鍵。

香港宏福苑火勢之所以迅速失控，初步判定與外牆搭建的竹棚、工程材料助燃有關，大量民眾受困樓層無法脫逃，災情持續攀升，引發全球高度關注。台灣民眾也開始討論「若遇到類似火災該怎麼辦？」內政部消防署今早說明，面對高樓火警最重要的是避免錯誤行為、掌握正確逃生流程，並公布「火場逃生5不」與「4大對策」，呼籲務必記牢以保命。

消防署提醒，火場逃生最忌諱「做錯一件事延誤黃金時間」。五大禁忌包括： 不可收拾財物、不可搭電梯、不可躲浴室、不可用塑膠袋套頭、不可浪費時間找濕毛巾。 消防署強調，濕毛巾無法阻擋致命的一氧化碳，而浴室門多為塑膠材質，遇高溫會熔化，絕非安全空間。

面對突發火災，最佳原則是「往下逃生、往外逃生」。開門前應先以手背觸摸門板上方測試溫度，若感受燙手表示外側已是高溫環境，應立即關門退回室內，用衣物塞住門縫阻煙，再尋找其他逃生方向。若門外無煙，可迅速往一樓出口逃離建築；樓梯間若無煙霧即可往下逃，但若濃煙從樓梯下方蔓延上來，務必改為水平方向避難，絕對不能往上跑。

消防署提醒，平時務必規劃至少兩條逃生路線，一旦主要逃生出口受阻，可改走第二出口；若所有路線皆被濃煙封死，唯一選擇是退入相對安全空間、關門避難並靜待消防隊救援。



