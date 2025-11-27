香港宏福苑大火！醫喊「它」是瞬間奪命兇手：貼地爬也沒用

記者施春美／台北報導

香港大埔宏福苑26日發生數十年來最嚴重的住宅大火，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。（圖／AP授權）

香港大埔宏福苑26日發生數十年來最嚴重的住宅大火，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，截至目前，死亡人數增至55人。醫師黃軒今表示，事實上，大樓發生火災，殺人的兇手常不是火，而是迅速瀰漫的煙霧，即煙囪效應「stack effect」，讓人瞬間失去逃生能力。他並表示，火災發生時，應避免吸入煙霧，「此時貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。」

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，高樓火災狠奪命的原因，經常不是火，而是「煙囪效應、毒氣、熱衝擊、迷路及恐慌短路」。煙囪效應下，熱煙蔓延的速度為一秒最高達5公尺，樓越高越危險，且致命的不是黑煙，而是高樓大火產生的毒氣。

1. 煙囪效應：

大樓發生火災時，熱煙像被吸上去般會往上狂衝，此時煙的速度可達每秒2~5公尺。樓梯間、電梯井就如同巨型煙囪。因此，樓越高越危險。

2. 一口煙＝化學地獄

最致命的不是黑煙，而是毒氣，其中，一氧化碳(CO)會搶走血紅素，讓人缺氧亡，而塑膠材料燃燒會產生氰化氫（HCN），會讓細胞瞬間「無法用氧」。因此，80～90%火災死亡者血液中同時出現一氧化碳及氰化氫。

3. 熱衝擊比燒傷更快奪命

60°C 空氣吸一分鐘就會讓人昏倒，150°C空氣會讓人在吸二口後，呼吸道直接燒壞。

4. 濃煙2 分鐘就會讓人完全迷路

濃煙會讓視線瞬間變黑，導致人看不到出口、樓梯。研究發現，高樓火災時，70%的人會跑回火源方向，因此，死因常是迷失方向。

5. 火災時大腦會短路

在極度恐懼下，人的判斷能力會關機，導致人跑去廁所、回家拿東西、跳下樓去等，這些是人的生理反應。

黃軒並列舉火災常見的致命誤區，例如電梯等於毒氣快遞、防火門沒關等於整層樓秒變毒煙地獄、一旦閃燃，房間物品全部一起爆、樓梯間也不安全。

他表示，火災發生時真正能救命的3原則：

1. 避免吸入煙霧：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。

2. 關門最重要：可擋煙與熱5~20分鐘。

3. 逃不出去就原地密閉：避難層、防煙室比亂跑安全。

