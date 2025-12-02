香港宏福苑大火／防護網檢測報告部分查不到 還有文件被證實偽造

調查發現，多個屋苑維修工程使用的防護網檢測報告疑點重重。圖／翻攝自《香港電台》

香港大埔宏福苑五級火災奪走多人性命，由於大樓外牆使用的鷹架防護網遇火迅速蔓延，因此外界開始關注防護網的阻燃性能。調查發現，多個屋苑維修工程使用的防護網檢測報告疑點重重，其中部分由山東檢測機構發出的報告，在官方系統均無法查到紀錄；另有屋苑展示的北京「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」文件，被確認為偽造。

根據當地媒體《香港01》的報導，屯門怡樂花園及炮台山富澤花園富嘉閣住戶向媒體提供的防護網檢測報告顯示，涉事產品分別由山東宸旭化纖繩網有限公司及濱州市源進化纖繩網有限公司生產，檢測機構均為「濱州市檢驗檢測中心」。

然而按報告編號在該中心官網查詢，均顯示「未查詢到文件」，源進化纖在阿里巴巴銷售平台上展示的其他產品報告，卻可在同一系統查到並成功下載，反映只有部分報告出現「查無此件」。源進化纖董事則稱，不清楚是否有分銷商把產品運往香港，並提醒「一切以檢測報告為準」；宸旭化纖未接聽電話。

深水埗怡閣苑及柴灣峰華邨的維修工程，亦展示另一批防護網檢測報告，聲稱由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出。但有關中心職員明確表示，該機構已於2019年改名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，自此不再使用「監督」字樣，並強調「2019年以後仍使用舊名的，全是假報告」，甚至在未聽到具體編號前已表明若文件開首有「發證質檢」字樣，「百分之百是假」。涉事兩個屋苑承建商對此均未能提供解釋，部分更直接把責任推回法團。

房屋局獨立審查組及政府化驗所，早前在多個進行維修的屋苑抽檢防護網樣本，初步並無發現違反阻燃要求。而政務司公布，警方在宏福苑四座樓宇採集的樣本中，有7個未達阻燃標準。保安局指出，不排除有人將不合格防護網「混入」合格物料使用。目前相關單位已啟動全港巡查，檢查正在進行外牆維修的樓宇，並抽取樣本送往本地及內地化驗。政府亦要求所有承建商在7日內提交相關防護網物料證明及測試記錄，以供複核。



