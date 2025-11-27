香港宏福苑大火 陸委會哀悼：但尚無台人受影響

2025年11月27日清晨，香港大埔宏福苑火勢仍未完全撲滅。路透社



香港大埔宏福苑高樓住宅群昨日（11/26）下午發生大火，延燒至今（11/27）日中午尚未撲滅，香港特首李家超凌晨證實，死亡人數增至36人，279人失聯；29名留院傷者中7人危殆。對此，陸委會表示哀悼，但根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

宏福苑大樓昨發生嚴重火災事件，造成香港民眾傷亡，現仍有2百多人失聯。陸委會今日向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

陸委會表示，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛；願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。

