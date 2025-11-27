香港宏福苑大火 陸委會哀悼：但尚無台人受影響
香港大埔宏福苑高樓住宅群昨日（11/26）下午發生大火，延燒至今（11/27）日中午尚未撲滅，香港特首李家超凌晨證實，死亡人數增至36人，279人失聯；29名留院傷者中7人危殆。對此，陸委會表示哀悼，但根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。
宏福苑大樓昨發生嚴重火災事件，造成香港民眾傷亡，現仍有2百多人失聯。陸委會今日向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。
陸委會表示，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛；願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。
更多太報報導
香港大火增至36死、279人失聯 消防揪2點「不尋常」港府將嚴查
習近平通話川普稱收復台灣 陸委會：反侵略、護家園才是歷史意義
懲獨22條後果？上海台辦副主任來台遭拒 陸委會：原先准許的人就夠了
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 12 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 23 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 47 分鐘前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 52 分鐘前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 3 小時前
"花生木雕"太逼真! 雕刻家曾慶棟參賽作品 遭海關誤扣
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導高雄雕刻家曾慶棟，自幼在農村長大，特別喜歡雕刻花生，沒想到他日前寄到日本參賽，以花生殼跟花生仁為主題的"似假如真"作品，實在太逼真，居然遭到日本海關扣留兩天，幸好最後順利送達，到底有多像，帶您來看看！雕刻家曾慶棟的花生作品太逼真，居然連日本海關都分不出真偽，差點趕不上日本比賽。（圖／民視新聞）雕刻家曾慶棟：「來大家來吃花生。」一看差點要放進嘴裡，滿滿一大盤，有還沒剝殼的，也有剝掉外殼，露出花生仁的，但這盤花生，可通通都是木頭雕刻，乍看之下，還以為是真的，導致雕刻家曾慶棟的作品"似真是假"，被日本海關扣留。雕刻家曾慶棟：「發現說怎麼被日本海關留置，還說要送驗，我這是藝術品又不是違禁品，我一頭霧水，原來堅果類不能進口，啊我的花生就像堅果。」幸好日本海關扣留兩天，經過查驗，確認是木雕，10月30日作品送達大會，並入選決賽，目前正在神戶日本藝術中心展出。雕刻家曾慶棟實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。（圖／民視新聞）而這個小小的花生雕刻品，外殼是檜木，花生仁色澤偏紅，就選用龍柏，實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。雕刻家曾慶棟：「在農村的生活真的是不簡單，所以我們對農村這些農作物，比較有感情比較了解，所以我刻的主題，都會針對農村這些生態來作主題。」67歲的曾慶棟，原本從事對講機安裝，後來經營停車場，跟藝術完全無關，15年前八八風災後，在海邊看到大量漂流木，心中萌生「讓木材重生」的想法，鑽研雕刻，如今成為花生雕刻達人，超擬真的作品，雖然還沒公布名次，就已經被日本海關認證。原文出處：「花生木雕」太逼真！高雄雕刻大神作品 遭日本海關扣留兩天 更多民視新聞報導果粉分期買手機房貸「縮水100萬」？理財達人揭關鍵毒品唾液快篩上路4天首抓 台東男騎機車蛇行被查出吸毒駕車先談感情後騙投資 台南警攔阻47歲男轉帳150萬元民視影音 ・ 20 小時前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黑塑膠袋包回收物要丟遭勸阻 男暴走大罵清潔員
台北市 / 綜合報導 21日晚間，台北市一名陳姓男子因為用黑色塑膠袋包回收物被清潔員勸阻，男子心生不滿先是爆粗口，還揚言要動手，在現場不斷叫罵，相當囂張。警方獲報立即趕到現場排解糾紛，清潔員也將提出恐嚇、公然侮辱、妨害公務等告訴。男子情緒激動不斷飆罵，不斷向清潔員比劃還作勢衝上前打人，清潔隊員報警，清潔員很淡定一邊執行工作一邊報警，但男子雙手抱胸氣焰依舊蕭張，擺出要拚輸贏的架式，目擊民眾說：「罵髒話啊，他說要打人，警察來要給他打到，打到地上去這樣子。」事發就在21日晚上7點29分台北市中山區，陳姓男子用黑色塑膠袋裝回收物，清潔員告知內容物難以辨識要重新分類，垃圾袋也得自行帶回，男子瞬間爆發開罵還作勢打人。員警獲報迅速到場排解，而清潔員執行公務卻被民眾辱罵，讓同仁看不下去，環保局環清科專員陳浩彰說：「我們局裡面的職業安全管理科有啟動關懷，慰問的一個相關的行動，倒垃圾的時候不用急，垃圾車都會等您，那大家彼此互相尊重才能營造更好的工作環境。」等垃圾車是民眾每天的日常，附近居民說丟哪裡有沒有分類，清潔員都會再三提醒，附近居民說：「有時候我們，他會提醒我們，這個是，都有再講說那個黑色的塑膠袋，是不可以丟在塑膠類的。」發生這次事件，清潔員提出恐嚇公然侮辱、妨害公務等告訴，也希望大家彼此尊重將心比心。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊
台北市 / 綜合報導 台北市一名男子在網路論壇發文控訴，手機接連在台北車站被偷，報警處理被告知是「監視器死角」，拍不到關鍵畫面，他氣得怒發恐嚇文。我們實際回到事發地點，雖然監視器不少，但確實會被柱子或告示牌遮蔽。警方加強捷運站巡邏，並鎖定一名51歲男子，通知到案說明。警察兩兩一組，在北捷台北車站內巡邏，路過的民眾不時回頭，氣氛有點緊張，包括月台也是重點搜索範圍，因為有網友發恐嚇文，字字句句偏激控訴警方消極，讓捷警不敢大意，記者李采臻說：「一名男子，經常在捷運站坐著休息，不過他宣稱自己的手機，在同個地方被連續偷了兩次，不過，警方回覆他，這裡被柱子擋住，是監視器的死角。」事發在11月22日早上，男子發現手機遭竊，周圍監視器至少三支，不過幾乎都被招牌柱子擋住，聲稱3個月內被偷2次，讓他忍無可忍，民眾說：「(恐嚇文)應該會引來撻伐，就像在捷運上面，就很多博愛座爭鬥戰之類的，我還是會滿警惕的，就怕可能真的會有些不理智的人。」捷運警察隊刑事組組長許永益說：「有關民眾於網站上發文恐嚇捷運站一案，本隊業已掌握貼文者身分，刻正查緝犯嫌到案中。」發文者是一名年約51歲的男性，大多在台北車站附近活動，警方已經通知到案說明，要釐清他的動機，畢竟北車有捷運火車站轉運站，民眾的公共安全不應受到威脅。 原始連結華視影音 ・ 1 天前