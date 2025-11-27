香港宏福苑大火／陸委會表達深切哀悼 目前尚無國人受影響

香港大埔「宏福苑」惡火至今已逾44人死亡，陸委會今天（27日）表達深切哀悼。（圖／取自東方IC）

香港新界大埔宏福苑昨下午爆發五級大火，截至今（27日）清晨已奪走44條人命、58人受傷、279人失聯。對此，陸委會向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。另外，根據我國駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，陸委會將密切關注，提供急難救助。

香港新界大埔一處密集式住宅大樓「宏福苑」，昨發生嚴重火警，截至今天上午，已知44人死亡、超過200人失聯，多達4千位居民被迫棄守家園。這不但是香港首宗屋苑五級大火，也是香港自回歸以來第二宗五級火警。

廣告 廣告

對此，陸委會向罹難者表達深切哀悼，台灣與香港往來密切，我國政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。

陸委會提到，根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，陸委會將密切關注，提供急難救助。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／災前內部畫面曝光！42年屋齡 13坪2房賣1600萬元

香港宏福苑大火／國民黨致哀盼救災順利 強調台灣需引以為戒

香港宏福苑大火／7棟大樓延燒至少44死...成回歸後最嚴重火警 時間軸一次看