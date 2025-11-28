香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安

▲ 圖／翻攝自IG@aespa_official

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約200萬新台幣）給香港紅十字會。

「宏福苑」這場大火震撼國際，繼韓國SM娛樂捐款100萬港幣(約400萬新台幣)、男團RIIZE捐25萬港幣(約100萬新台幣)，aespa也在微博宣布「對於令人心痛的消息，我們深表關切。為此，我們決定以aespa的名義向中國香港紅十字會捐款港幣50萬，帶去一份力量，衷心祈願平安。 ​​​」

中國成員寧寧也在社群以黑底白字寫下「平安無事，請大家一定注意安全，致敬消防人員，為遇難人員默哀」。期盼罹難者家屬及受災戶能早日走出傷痛。

