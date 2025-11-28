香港宏福苑大火／韓娛樂四巨頭都捐款救災！SJ今晚登MAMA 揪粉絲再捐100萬港幣

Super Junior今晚將參與第一天的MAMA頒獎典禮。翻攝IG@superjunior

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今明兩天（11月28日、29日）在香港啟德主場館舉行，卻遇上香港17年來最嚴重火警，由於晚間6點半的典禮仍將照常進行，韓星們也群起樂捐，包括四大娛樂龍頭SM娛樂、JYP娛樂、HYBE娛樂、YG娛樂都慷慨解囊，希望助香港救災一臂之力！

今明兩天將有超過20組的韓星輪番登場。翻攝X@MnetMAMA

這次SM娛樂共有5組韓星出席MAMA盛會，包括Super Junior、RIIZE、NCT WISH、aespa、Hearts2Hearts都將參與典禮，除了公司拋磚引玉，搶先捐出100萬港幣，隨後RIIZE也宣布捐助25萬港幣、aespa則捐款50萬港幣，威神V（WayV）捐款25萬港幣，而出道20年的師兄團Super Junior則豪氣樂捐100萬港幣。

SJ以團體及粉絲名義樂捐。翻攝微博

SM娛樂及旗下藝人都相繼捐款。翻攝微博

而Stray Kids所屬的JYP娛樂也捐助200萬港幣，YG娛樂今年也有派出BABYMONSTER及TREASURE等旗下夯團參與MAMA，公司也宣布捐出100萬港幣。

JYP娛樂捐出200萬港幣。翻攝微博

HYBE娛樂捐出5億韓幣。翻攝NAVER

YG娛樂捐出100萬港幣。翻攝微博

另外HYBE娛樂則表示將捐出5億韓元，今年他們旗下子公司也派出TOMORROW X TOGETHER、TWS、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN以及新人男團CORTIS參與MAMA典禮。

而台灣成員舒華所屬的i-dle也透過上海復星公益基金會樂捐100萬人民幣，希望用作救助與災後重建。

i-dle也樂捐100萬人民幣。翻攝微博

韓星捐款現況

SM娛樂：100萬港幣

RIIZE（SM娛樂）：25萬港幣

aespa （SM娛樂）：50萬港幣

Super Junior （SM娛樂）：100萬港幣

威神V （SM娛樂）：25萬港幣

JYP娛樂：200萬港幣

HYBE娛樂：5億韓元

YG娛樂：100萬港幣

i-dle （Cube娛樂）：100萬人民幣



