香港宏福苑大火！駐地記者目擊憂心：火苗藉著風勢助燃、爆裂聲響頻傳

香港42年歷史「宏福苑」發生大火，已造成44死、279失蹤，而「宏福苑」共有8棟住宅大樓，其中7棟已全面燃燒，大火狂竄冒出濃煙，根據現場的記者指出，位於香港新界大埔的「宏福苑」，發生5級火災，現場可以聽到爆裂聲不斷傳出，火苗趁著風勢不斷助燃，希望大火可以儘速撲滅。

香港「宏福苑」發生大火，已造成44死、279失蹤。（圖／AP授權）

據了解，這名廣州廣播電視台駐香港記者，於今天清晨發文指出，「宏福苑」傳出大火後，附近已拉起封鎖線，消防車也將現場圍起，許多鄰近居民都非常擔憂，她指出，從現場可以看到，社區樓宇之間間隔很近，而且現正處於「風大物燥」的季節，還不時聽見爆裂聲響，加上火苗又藉著風勢助燃，而這起少見的5級大火，也釀成至少44人死亡，希望火勢能快點撲滅。

香港「宏福苑」發生大火，已造成44死、279失蹤。（圖／AP授權）

而這場大火，也讓許多藝人發起集氣，包括演員許冠傑、歌手容祖兒、以及黃秋生與杜汶澤等。這起大火也導致消防員殉職，其中包括一名消防員何偉豪（37歲），同袍得知後不禁難過在社群平台發文，「收工了，好好休息兄弟」。

香港大火至少13人喪命，其中一名死者為37歲的消防員何偉豪（右），其同袍在社群發文悼念。（圖／翻攝畫面、Threads）

