香港宏福苑大火／13億天價維修費「爆黑箱」內幕曝！住戶1月前才痛批「完工大延遲」

宏福苑發生五級火警，至少釀44人死亡。圖／翻攝自Threads

香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」昨（26）日發生嚴重火警，造成至少44人死亡、62人受傷、279人失蹤，傷者中16人危殆、24人重傷，是2010年代以來香港第1宗五級火警，更是自1962年元州街唐樓大火以來香港死亡人數最多的火災。值得注意的是，宏福苑近年深陷耗資逾13億元的外牆維修爭議，其中工程延誤、法團內訌不斷，如今維修未完又遇火劫，承建商與法團均未回應。

香港最嚴重火災60年來最慘！宏福苑維修風波＋延工成隱憂？

根據香港01報導，宏福苑過去曾捲入爭議不斷的維修風波，原法團去（2024）年1月通過總值3.3億港元（約13.27億元新台幣）的大維修工程，包括更換外牆、紙皮石磚等，該工程由法團聘請的註冊承建商宏業建築工程有限公司負責，並要求1984住戶分6期繳交15.6萬至18.2萬港元（約62.7萬至73.2萬港元）不等的維修費。

由於這次工程缺乏充分諮詢、價格細節不透明，而且還只給業主（土地房屋等產業的所有人）9個月的時間集資，引發大量不滿，但法團還寄送律師信要求業主在7個半月內繳付全數維修費，更不管抗議繼續推動工程開始。對此，就有業主依法簽名聯署要求法團召開特別業主大會，重選管委會及調整維修方案。

不過法團非但未辦，反而向居民發放「問卷」，宣稱7成民意支持不召開，更向聯署業主發信警告可能需承擔訟費、質疑聯署簽名的真實性，還在大廳電視發放訊息警告業主勿參與未經申請的公眾集會和隨便簽名。另外，在業主組成「宏福監察組」收集意見期間，還有住戶看見有不明男子闖入屋苑遊蕩、街站易拉架遭法團收走等多宗糾紛。

經過業主多次努力後，終於在去年9月依《建築物管理條例》成功召開特別業主大會。離譜的是，法團代表律師竟在會議中宣佈已與承辦商簽約，即使更換法團仍需履約，否則全體業主需負法律責任。此話一出立即引起在場嘩然，而業主最終以56.54%贊成票、43.46%不贊成票，成功罷免任期逾10年的舊法團，並選出新一屆法團14名代表。

宏福苑維修承辦商宏業建築年初預算進度曝光。圖／翻攝自FB／宏福苑居民交流群組

新法團承諾將重新檢視大維修合約條款，並與業主共同監督工程進度，同場以50.88%通過延後集資日期至10月2日。即使換了新法團，工程仍依約正常開始，但此後依舊問題不斷，其中延期完工也引發大量不滿，有宏福苑居民今年9、10月就紛紛發文怒批，近期宏業建築發布關於第2期工程的資訊，告知工程將在明（2026）年中完成，但合約目標完工期明明是今年底。

宏業建築今年9月向法團匯報工程進度時表示，屬於第1期的大廈宏昌閣、宏盛閣及宏志閣預計會在明年3、4月開始拆棚，屬於第2期的大廈宏新閣、宏建閣及宏泰閣則預計在明年4、5月拆棚，屬於第3期的大廈宏仁閣及宏道閣則預計於明年4、6月拆棚。

宏業建築年中預算進度曝光，幾乎推遲半年才能完工。圖／翻攝自FB／宏福苑居民交流群組

不過，根據宏業建築今年1月18日公佈的工程預算表中，第2期的工程拆棚期間落在今年10、11月，與宏業建築的匯報對比足足延了半年，也讓住戶諷道：「承建商可以遲100個工作天完工，但業主集資交錢時間不可以遲，公平？」未料延遲的工程如今竟被一場大火燒之殆盡，《香港01》針對火災一事致電宏業建築及法團均無人回覆。

宏福苑基本資料

宏福苑是香港房屋委員會在大埔區的「居者有其屋」計劃的住宅，以低於市值的價格，並扣除地價售予符合資格的香港居民。宏福苑位於新界大埔區，並在1983年落成，樓齡近42年的居屋屋苑，內有8座大廈，共1984戶，根據香港政府2021年人口普查數據顯示，屋苑約有4643人居住。

宏福苑起火前正在進行大規模外牆維修工程，該工程由業主立案法團聘請的註冊承建商宏業建築工程有限公司負責，主要進行內牆油漆、外牆批盪噴漿、鋪紙皮石磚的工程，因此8座大廈全以竹製鷹架及圍網圍繞，而在維修期間，所有住戶窗戶都被貼上發泡膠。

五級火警是什麼？

根據香港火警分級制度，當火警現場的火勢完全失去控制而且迅速蔓延，以及有大量濃煙、高熱、受傷人數增加，明顯超過四級火所需的支援時，火警即升至五級火警。各個消防局將調配更多人手，通常最少有35輛消防車、150名消防員及26至50條消防喉，災況嚴重時，民政事務總署更會統籌政府飛行服務隊、醫療輔助隊、社會福利署等各香港政府部門，以配合支援。

自1964年首次發出五級警報至今，香港曾發生46宗最少達到五級的大火，歷來首宗五級火警發生於1964年7月19日的萬昌工廠大廈。香港踏入21世紀後，因政府進行大量防火宣傳教育、巡查和執行大廈消防條例，且大眾普遍已有基本防火與逃生意識，2000年代只發生一宗五級火警，2010年代更是首個沒有五級火的年代；距離宏福苑火警最近的一宗五級火警是2008年8月10日的旺角嘉禾大廈，共造成4人死亡、55人受傷。



