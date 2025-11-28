香港宏福苑大火 1558萬房內部照曝光「窗戶全被發泡膠密封」

2025年11月28日，香港大埔宏福苑大火第三天，建築已燒得焦黑。有消防人員自大樓殘骸內抬出罹難者屍體。路透社



香港大埔宏福苑發生五級大火，傷亡數字持續攀升。事發後，宏福苑建築內部的照片在網路上流傳，只見好幾個窗戶都被厚厚的白色發泡膠（Foam Board，珍珠板）完全封閉，不僅無法通風，也根本無法從內部看見外界情形，引發質疑。

香港網友於LIHKG論壇貼出「香港置業網」House730過去的售屋紀錄，顯示該物件為「大埔市中心宏福苑宏建閣（D座）高層6室」，開價398萬港元（約新台幣1558萬元），屋齡42年，標榜「環境清幽、交通便利、廳大房大」。

然而從照片中可以看到，窗戶四周全被發泡膠密封，看不到外界，引發網友熱議，「起火了，居民連屋外發生了什麼事都不知道」、「要怎麼呼吸新鮮空氣」、「泡棉膠隨便撿都比膠帶便宜，這樣做只是省錢」、「十年前做過工程，沒經歷過用發泡膠，還可以正常開窗」。

宏福苑建築內部照曝光。翻攝自lihkg

宏福苑建築內部照曝光。翻攝自lihkg

宏福苑建築內部照曝光。翻攝自lihkg

Threads上也有討論：「不理解為什麼窗戶通風要封起來？」、「房子看起來很不舒服」、「為何要封起來啊？不是還有人住的嗎？」也有人推測可能因為「隔音、房子靠近馬路吵」，還有人提到：「398萬兩房好貴，不是老房子了嗎」、「香港的房子貴到你無法想像」。

另有住戶指出，去年（2024）就曾在社群分享過家中廚房通往曬衣陽台的大門同樣被封死，照片顯示窗框與門框皆以發泡膠厚層密封，批評聲浪不斷，有人痛斥，「發泡膠燃燒會釋放有毒氣體，對消防員和居民都危險，誰都知道不能這樣做。」也有網友替住戶感嘆，「沒有陽光住半年到一年」、「好不容易等到完工，結果被一場大火燒成一無所有」。

