香港宏福苑大火／3人涉誤殺被捕！「2情況」不尋常 疑1物害火勢迅速蔓延

香港大埔宏福苑昨日發生大火，目前至少44死。圖／翻攝自Threads

香港新界大浦宏福苑昨（26）日發生大火，目前造成44人死亡、279人失蹤。綜合外媒報導，消防處處長表示，由於大廈玻璃窗上都貼有發泡膠板封住，而發泡膠板易燃性很高、蔓延速度快，情況不尋常。另外，現場片段中保護網起火後出現下滴（Dripping）現象，導致燃燒向下蔓延。

香港大埔宏福苑大火 消防處：「2情況」不尋常

綜合外媒報導，香港新界大埔宏福苑昨日發生大火，截至8時至少44人死亡。關於起火的原因，政府官員指出，大廈外牆的保護網、防水帆布、塑膠布，在受火後蔓延的程度比合格的材料還快，並且在唯一一棟沒受大火波及的大廈內，發現其玻璃窗上都貼有用發泡膠板包封，此物遇熱很容易延燒。

消防處處長楊恩健表示，由於發泡膠板易燃性高、蔓延速度快，因此情況並不尋常，已交由執法部門進一步調查，不排除刑事案件的可能性。目前受影響的7棟大樓，已有3棟的火勢受到控制，另4棟仍有零星火種。目前遇到的困難是大廈每層已經投放可以容納的消防員數目，需要逐層滅火再向上推進，大部分大廈都已經推進至17、18樓。現場約有880名消防員在灌救，希望可以及早完全滅火。

保護網疑偷工減料 火勢迅速蔓延

另外港媒指出，香港工程師學會、香港建造業總工會、勞工處等單位皆表示，棚架若高於15公尺，圍網必須要防火，但部分業者為了節省成本，會使用不具阻燃功能的普通網子。根據現場流出的保護網起火的片段中，可見保護網出現下滴（Dripping）現象，也就是燃燒物被燒熔向下滴，導致底下物品繼續燃燒。然而根據中國國標GB 7525中有關阻燃規格GB 5455， 以英國標準BS5867-2 ，該些物品均不會通過阻燃測試。

經防火處理的保護網很難起火燃燒（左），未經處理的棚網則燃燒速度迅速（右）。圖／翻攝自Threads

另外，香港建築商工人、時事評論員潘焯鴻早在今年5月曾抽樣檢查另一住宅區穗禾苑的棚架，發現該保護網相當容易燃燒，疑似未經過阻燃處理。對比有網友實測經過阻燃工程的保護網，是否會起火？畫面中顯示，保護網完全不受火焰影響。不少網友看完後直呼，這次火災就是人禍，政府官員難辭其咎。

8大樓同時維修！消防顧問：要檢討

關於大樓的維修安全是否不足？香港屋宇署規定保護網、防水油布等材料需有阻燃性能，不排除竹棚內有報紙、木材等易燃物，導致火勢蔓延。香港工程師學會消防分部事務委員區家豪表示，除了要檢查物品是否符合標準，也要進行消防安全教育，如果有人在一旁吸菸有可能是起火源頭，「如果不制止，就算有很好的配件，也有機會發生火災」。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指出，同樣面積大小的保護網，有無阻燃性能的成本可能差距5成左右，且保護網阻燃的性質越高、重量越重，在風吹日曬下容易穿洞，通常會用過一次就扔，而普通網則可以多次重複使用。何炳德指出，宏福苑決定8座大廈同時維修，在安全上缺乏意識，「居民有老有少，起火時很難避難」。另外，據他所知棚架已經擺放一年，時間越長、風險越高，他建議所有維修工程都應該縮短工期。

此外，消防顧問梁錦德指出，竹棚及保護網燃燒時會迅速蔓延，他個人不反對使用竹棚，只是要經過浸泡阻燃劑就不容易引發大火。他認為這場大火工程公司責無旁貸，但政府部門也要檢討，是否不該8座大廈同時維修。

拘捕2維修公司董事、1工程顧問 港警：涉嫌誤殺

香港警方表示，以涉嫌誤殺最拘捕涉事維修工程公司2名董事，以及1名工程顧問。新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒指出，在大廈內每層的電梯大堂外發現窗戶有發泡膠板包封，發泡膠板屬於物品，不排除是發泡膠板導致火勢迅速蔓延，他表示，「我們警方有理由相信，有關工程公司的負責人嚴重疏忽引致今次意外，亦引至今次火勢蔓延，一發不可收拾」。



