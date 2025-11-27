香港宏福苑大火／37歲殉職消防員原定「12月結婚」！生前甜蜜PO文曝光令人心碎

香港宏福苑大火，37歲消防員殉職，原定12月就要結婚，先前甜蜜PO文曝光令人心碎。圖／翻攝自何偉豪IG

香港大埔42年老社宅「宏福苑」近日大整修，多棟樓外牆包覆被當地視為文化遺產「竹製鷹架」，但昨（26）日卻爆發5級火警，造成44死、279人失聯的悲劇。其中，一名37歲的消防員何偉豪不幸殉職，據悉，今年12月，他將與愛情長跑10年的女友結婚，沒想到卻發生意外，而他早前與女友的甜蜜貼文曝光，令人鼻酸。

何偉豪入行9年 曾是機場特警、外號「大隻豪」

根據港媒報導，宏福苑昨日發生嚴重火警，8座大樓中有7棟全面陷入火海，現場濃煙烈焰四起，宛如末日災景，目前已釀44死、279人失聯，其中37歲消防員何偉豪在搶救行動中不幸殉職，引發各界不捨。

消防處表示，何偉豪於當日下午3時01分抵達現場後，立即進入火場救援，但約半小時後失去聯絡，消防人員隨即展開搜救，並於下午4時01分在宏昌樓升降機附近空地尋獲他。當時其臉部嚴重燒傷，急救後被送抵威爾斯親王醫院，但最終仍於4時45分宣告不治。

消防處指出，何偉豪入行已有9年，生前駐守沙田消防局，加入消防前曾任職警務人員，擔任機場特警，同僚間暱稱他為「大隻豪」。噩耗傳出後，前警隊同袍於私人社群平台發文悼念，消防處官方網站亦改為黑白以示哀悼。

何偉豪入行9年，加入消防前曾任職警務人員，擔任機場特警，同僚間暱稱他為「大隻豪」。圖／翻攝自何偉豪IG

母校「聖公會聖西門呂明才中學」發文悼念

此外，屯門區聖公會聖西門呂明才中學在社交平台發文悼念，「本校謹向現場及殉職消防員的救護人員（特別是本校舊生何偉豪）送上敬意並向所有參與救援的消防及救護人員致敬。」香港聖公會週報《教聲》也刊文寫道，希望仍身陷危難者早日脫險、與家人團聚。而除了殉職者外，另有一名參與救災的消防員因熱衰竭送醫，目前仍在治療中，情況尚未明朗。

從社群平台上可見，何偉豪與女友感情甚好。圖／翻攝自何偉豪IG

何偉豪原定下月結婚 女友早前貼文惹鼻酸

據了解，何偉豪與相戀10年的女友，原訂於下月步入婚姻，從何偉豪的IG可見，他生前時常分享與女友的甜蜜合照，兩人感情深厚，他先前也曾發出兩人開懷大笑的照片，並寫道「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心！」字裡行間充滿甜蜜，如今突如其來的意外卻讓兩人從此天人永隔，令人鼻酸。而同袍消防員也痛心留言，「仁愛堂的兄弟都為你感到自豪，來生我們再見。」



