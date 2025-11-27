香港宏福苑大火！37歲殉職消防員過往經歷曝光 同袍哀悼：落更喇

香港新界大埔宏福苑昨（26日）發生五級大火。（翻攝自微博大公文匯網）

香港新界大埔宏福苑昨（26日）發生五級大火，火勢沿著外牆棚架迅速向上延燒，波及多棟大樓，造成嚴重傷亡。除多名住戶罹難外，一名37歲消防員何偉豪在救援過程中殉職，同袍也發文悼念「我們不會忘記你的，感激你為我付出的所有」。

至少44死 多人傷亡失蹤

宏福苑下午2時51分傳出火警，火勢擴大迅速，並在傍晚6時22分升至最高級別的五級。根據港媒報導，整起火災截至27日清晨造成至少44人死亡、279人失聯。

救援途中失聯一小時 送醫仍不治

殉職消防員為37歲的何偉豪，已在消防處服務9年，生前駐守沙田消防局，任職「細搶」隊員。消防處處長楊恩健說明，何偉豪於26日下午3時01分抵達宏福苑並在地下層展開滅火工作，但於3時30分起失去聯絡。

消防處隨即啟動搜索程序，於4時01分在宏昌閣升降機對出空地尋獲他，當時已昏迷且面部嚴重燒傷，雖然送往威爾斯親王醫院急救，但仍於4時45分宣告不治。

此外，有一名消防總隊目左腳受傷、一名消防員因熱衰竭送醫。

同袍發文哀悼：我們永遠不會忘記你

多名消防員及過去與何偉豪共事的警務同仁在社群平台貼出合照悼念。在Threads 上，他的同袍寫下：「落更喇（收工了），好好休息 bro，我們永遠不會忘記你，感激你為我們付出所有。」

消防處網站也轉為黑白，以示對殉職人員的致意。保安局局長、公務員事務局局長也發布聲明，向其家屬致以深切哀悼。

曾為機場特警 同事稱他「大隻豪」

根據港媒報導，何偉豪在加入消防處前曾任職警隊，派駐機場特警組，因體格健壯而有「大隻豪」的稱呼。轉任消防後，他投入前線救災9年，期間深受同袍肯定。

