香港宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣

黃秋生（左）在臉書發文為香港消防打氣。（翻攝自黃秋生臉書）

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，造成重大傷亡。（翻攝自微博央視新聞）

根據香港媒體報導，截至目前已有至少44人罹難，62人受傷其中17人命危，另有數百人失聯或下落不明。許多傷者被送醫，目前仍有多人情況危急。

一名37歲消防員在進入火場救援後失聯，送醫搶救後宣告不治。此外，有民眾目擊到許多消防人員帶著氧氣罩、躺在擔架上被抬上救護車送醫；還有救護人員坐在擔架上表情痛苦，隨後也被送醫。總計有7名消防人員受傷，送醫後情況穩定，1人不幸殉職。

黃秋生發文為香港消防打氣。（翻攝自黃秋生臉書）

香港藝人黃秋生今（27日）凌晨在臉書發文，留下簡短4個字「香港消防。」並附上15個讚、11個100分與愛心符號，向消防隊致敬。

不少網友也紛紛留言表示「全香港嘅紀律部隊，我只尊敬消防！」「衷心感謝香港英勇嘅消防員。」「消防員請務必安全回家！」「香港消防員，感激有您們」。

