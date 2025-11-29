香港宏福苑大火／40年恩愛夫妻天人永隔！兒媳曝公公「緊抓1物」淚訴最後瞬間

宏福苑大火釀至少128人死亡。圖／翻攝自Threads／dfftfff_

香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」26日發生嚴重火警，截至今（29）日至少造成128人死亡、79人受傷，傷者中11人危殆、21人重傷，香港政府已在昨（28）日成立跨部門調查專組，調查火警起因、火警蔓延並導致大量死傷者的原因。這場死亡火警導致眾多家庭家破人亡，一名女網友透露，不幸身亡的公公最後被發現時以濕棉被包身、手握身分證，為此也哀慟直呼：「公公當時安然面對死亡，手握身份證，害怕家人找不到他。」

一名香港女網友昨日在Threads上哀慟表示，公公在宏福苑火警中不幸逝世，但生前最後一刻仍相當機警。原PO表示，公公近年身體不適，需長期使用呼吸機、輪椅代步，火警一開始只是隔壁棟大樓起火，而當時已外出買菜的婆婆下午3時左右致電公公，並在電話中叮囑老伴萬事小心，但萬萬沒想到火舌會燒至公公所在大樓，之後就再也打不通公公的手機。

宏福苑發生五級火警。圖／翻攝自Threads

原PO痛心表示，公婆已當了40多年的恩愛夫妻，婆婆面對突如其來的喪偶噩耗更是難以接受 ，希望眾多網友可以留言開解婆婆，協助她渡過難關。原PO也相當心疼自己的丈夫，除了要堅強冷靜地照顧家中長輩情緒，又要處理許多後事，希望眾人能替自己的丈夫加油：「這件事讓先生及婆婆充滿自責，先生自責為何當時沒有叫他帶呼吸機逃離現場，婆婆自責當時沒有陪伴在身邊，好多事真的沒有如果。」

更讓人痛心的是，原PO最後也想稱讚已是在天之靈的公公真的非常聰明，她從先生轉述的認屍環節中，得知公公最後位置躲在廁所，身上裹着2張沾濕的棉被，手上還握着身份證：「可想言之，公公當時安然面對死亡，手握身份證，害怕家人找不到他。」

PO文曝光後讓大批網友聞之心酸，紛紛留言寬慰原PO一家：「或者可以轉念一想，在公公的角度來看，他一定不會有意思責怪老婆和兒子的念頭，也可能慶幸老婆和兒子可以逃過大難，他在危難中會找辦法自救，又想到把身份證放身邊，他平時應該是一個很為他人設想的人，希望他可以離苦得樂， 家人可以早日釋懷」、「他真的好有智慧，懂得用沾濕棉被裹著自己、增加生還的機會，而且在危機中還能冷靜分析，拿着身份證有助幫忙辨認身份，希望各位節哀順變，老爺爺只是轉換形態，仍然會守護在你們身邊」、「他一定不會怪家人，甚至好慶幸只有自己在家，而其他人沒事，我想他會希望家人節哀、好好生活，傷心是正常的，愧疚一陣就好，老人家的心願是你們生活得好，開開心心！」



