香港宏福苑大火！5級火災警報未響也無人通知！居民曝「1致命關鍵」逃生受阻





香港新界大埔的集合式住宅區「大埔宏福苑」26日發生五級大火，形成近年最嚴重的高樓火災。多名住戶指出，火災發生當下大樓消防警鐘「全程未響」，管理員亦未發布任何疏散通知，而外牆維修工程貼上的發泡膠封住窗戶，成為眾人逃生受阻的致命關鍵。

居民：「消防警鈴」未響！

綜合港媒報導，火警爆發時，多名住戶表示完全未聽到任何警報聲響，也沒有管理處透過廣播提醒撤離，最先起火的宏昌閣住戶回憶，濃煙幾乎在短短幾分鐘內湧入家中，他身處低層仍被困近三小時。他說：「完全聽不到警鐘，一開門已經出去不了，樓上、樓下都在燒」，他也透露，門外曾聽到住戶呼救，但火勢猛烈，根本無法靠近協助，後來在黑煙中摸索，拖行兩名鄰居回家暫避，最後由消防雲梯救出。

廣告 廣告

香港新界大埔區宏福苑世紀大火震驚全球媒體。／圖片來源：東森新聞

另一名住戶何先生則指控，外牆工程應分段進行，但宏福苑卻是八棟大廈同步動工，才讓火勢透過棚架瘋狂擴散，他也懷疑火源是否真如說法由煙蒂引起，直言「菸蒂沒那麼大威力」。

宏道閣20樓的張先生則表示，下午2時45分聽到消防車警笛、聞到燒焦味後探窗查看，才看到對面大樓火光沖天，他當場收拾物品逃生，但「從頭到尾都沒有聽到警鐘，很無奈」。

王福苑一名女住戶也說，她原本以為火勢離自己很遠，加上警報未響，因此沒有急著撤離，直到外出查看才驚覺火舌已吞沒多棟大樓，只能連衣物都來不及帶便逃命。

「窗戶被貼上發泡膠」逃生難

多名居民指出，外牆維修工程是這次火災中致命的關鍵因素之一，宏泰閣住戶廖先生透露，為避免施工損壞玻璃，承建商在所有窗戶貼上發泡膠，整棟大樓的視線受阻，使居民在起火初期根本難以察覺異狀，他形容，家中長者是聽到外面異動與樹枝掉落的聲音，透過微小縫隙看見火光才知道失火。

方姓居民則表示，70多歲的母親住在26樓，下午約3點多來電說家中濃煙密布，走廊煙霧瀰漫到難以呼吸，只能退到浴室用水舀身、用濕毛巾掩鼻等待救援，隨後失聯至今。

圖片來源：X@YingTanForNY

宏福苑5級大火！已釀44人死亡、279人失蹤

宏福苑共八棟大廈、1984個住宅單位，2021年人口普查顯示約有4643人居住，其中長者比例極高，大火爆發後，整個社區陷入巨大恐慌。截至27日上午八點，已有62名傷者送院，其中17人危殆、23人嚴重、16人穩定、6人出院，另有44人死亡、279人失蹤。

港府稍早宣布拘捕三名負責維修工程的人員，以涉嫌誤殺方向調查，行政長官李家超已啟動緊急事故監察及支援中心。這起五級大火是自1997年主權移交以來香港第二次發生同等級火災，傷亡數字更已超越2008年旺角嘉禾大廈火災，成為近60年來最嚴重的火警。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

專家揭香港世紀大火「4害命元兇」！宏福苑罕見5級火警至少55死、8棟燒7棟

香港大火！燒焦小說飄落「書名逼哭萬人」，台灣消防員曝救援難度