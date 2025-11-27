香港宏福苑大火／5級火災警報竟全程未響也無人通知！居民曝「1致命關鍵」：逃生完全受阻

香港5級大火警報竟全程未響也無人通知，居民指出，當時窗戶因大樓維修關係，全被貼上「發泡膠」，導致視線受阻，難以逃生。圖／取自東方IC

香港新界大埔的集合式住宅區「大埔宏福苑」昨（26）日爆發5級大火，火勢自宏昌閣外牆棚架延燒，迅速蔓延至多棟相鄰大樓。至今晨，火勢仍未完全受控，已造成至少44人罹難、279人失聯。多名居民指控，火災期間「消防警鐘全程未響」，亦無任何人發布疏散通知，而因外牆維修工程封住窗戶，逃生更加困難。警方現已拘捕3名涉案維修人員，並以「誤殺」罪名調查起火原因。

居民：「消防警鈴」未響！濃煙竄屋才驚覺火災

宏福苑嚴重火災造成多名住戶受困，有居民指火警發生時「警鐘完全未響」，加上外牆維修工程封死窗戶，令逃生難度大增。首先起火的宏昌閣住戶表示，即使身處低層，仍被濃煙困住約3小時，他回憶事發一刻完全聽不到警鐘聲，濃煙迅速湧入屋內，「一開門已經不能出去，樓上、樓下都在燒」，最終他由消防員以雲梯救出。他也提到，當時有長者疑未能逃生，「門外聽到有人呼救，但好像救不到」，他冒險摸黑走出走廊，拖行兩名鄰居回到家中暫避。

住戶何先生稱，火災期間「警鐘全程未響」，管理員也沒透過大聲公廣播疏散居民。他批評政府規定外牆維修分段進行，但此次8棟大廈同時動工，火警即快速蔓延，認為火源不太可能由煙蒂引起，「菸蒂沒這麼大威力。」他指8棟中有7棟波及，只盼所有居民平安。

宏道閣20樓張先生則表示，下午約2時45分聽到消防車警笛及聞到燒焦味，探窗查看才驚見對面大廈烈火沖天，立即收拾逃生。他直言「當時真的沒有聽到警鐘，很無憾。」

王福苑女住戶也坦言，起火初期未打算撤離，以為火場距離自家大廈甚遠，加上「火警警報並無響起」，直到外出查看，方發現火舌已蔓延多棟建築，遂拔腿狂奔逃生，未帶走任何財物或衣物。她心有餘悸地說，「在香港從未見過這麼嚴重的火災。」

宏福苑嚴重火災，火舌迅速蔓延多棟建築。圖／取自東方IC

居民指出，當時窗戶因大樓維修關係，全被貼上「發泡膠」，導致視線受阻，難以逃生。圖／取自東方IC

大樓翻修「窗戶均被貼上發泡膠」 視線受阻逃生難

宏泰閣住戶廖先生透露，大樓正進行外牆維修，為避免施工時損毀玻璃，每扇窗戶均被貼上「發泡膠」遮蔽，令視線完全受阻，他形容，家中長者是聽到外面異動及樹枝掉落聲響，透過微小縫隙看見火光，才知失火。

此外，還有一名方姓居民指出，70多歲的母親失聯前在26樓，下午約3時許，母親來電稱家中冒出大火，走廊濃煙瀰漫，客廳亦充滿煙霧，呼吸困難，只能退到浴室舀水、用濕毛巾掩鼻等待救援，目前生死未卜。

宏福苑5級大火！已釀44人死亡、279人失蹤

宏福苑有8幢樓，合計1984個住宅單位，2021年最近一次人口普查顯示，約有4643人居住在該社區，居民年齡多為65歲以上。這次受影響的居民多達4000多人，截至今早8點的消息顯示，62人送院傷者中17人危殆、23人嚴重、16人穩定、6人出院，另有44人死亡、279人失蹤。

港府稍早也宣布，逮捕3名大樓維修工程負責人，指控他們「誤殺」（指非法殺害他人，但無謀殺意圖，相當於台灣的「過失致死罪」）。行政長官李家超已啟動緊急事故監察及支援中心，相關部門正全力滅火與救援。

這次的火警被香港定為「五級大火」，香港上一次的五級大火發生於2008年，當年旺角嘉禾大廈起火，造成4人死亡。自1997年香港主權交由中國以來，這是第2次出現五級大火，但這次的死傷人數比上一次還更多。

宏福苑5級大火！已釀44人死亡、279人失蹤。圖／取自東方IC

這次的火警被香港定為「五級大火」，香港上一次的五級大火發生於2008年，當年旺角嘉禾大廈起火，造成4人死亡。圖／取自東方IC



