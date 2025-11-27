香港宏福苑大火！7棟樓釀44亡 居民淚：279人失聯

香港新界大埔宏福苑於11月26日發生重大火災，烈焰迅速蔓延至7棟大樓，造成44人死亡，目前仍有279人處於失聯狀態。截至27日清晨，消防人員已控制其中4棟大樓的火勢，另外3棟仍在持續灌救。許多居民因擔憂家人安危而拒絕前往安置所，選擇留在現場守望自己的家園。大火燃燒整夜，濃煙持續繚繞，消防人員正逐層搜救，不放棄任何希望。

惡火燒一夜，香港宏福苑奪命，清晨濃煙繚繞。（圖／TVBS）

從高空俯瞰，香港新界大埔宏福苑大樓在大火吞噬後，清晨天剛亮時濃煙依舊滾滾亂竄。雖然火勢不如深夜猛烈，但仍可以看到大樓內零星幾戶持續悶燒。目前有279人處於失聯狀態，外界關注這些人是單純無法聯絡上，還是仍被困在七棟燃燒後的大樓裡面。從表面看來，火勢已有九成被撲滅，但大樓內部可能仍處於悶燒狀態。

這場大火從26日下午開始燒個不停，入夜後情況更加惡化。火花從高空落下，火勢從內到外蔓延，現場不時傳出爆炸聲。熊熊大火迅速蔓延，外牆和棚架脫落，星火在黑夜中飄散。在炙熱烈焰之中，有些居民根本來不及逃離。截至27日上午，七座失火的大樓中有四座已經控制火勢，仍有三座持續灌救。消防處副處長陳慶勇表示，消防人員已經到達13至23樓，滅火行動已進行至5至18樓。從更高的角度觀察，這幾座大樓上午仍被濃煙包圍，屋內還有火舌，情況依然危急。

被燒毀的大廈嚴重燻黑，救護人員持續將傷者送往醫院，但仍有許多居民不願離開現場。有在地居民哽咽地表示：「希望有人回答我見過他，我只希望他平安。」大火肆虐的一夜奪走了44條人命，清晨的風仍吹著燒焦味。在火勢獲得控制後，警消人員將進入屋內逐層搜救，不放棄任何希望找到生還者。

