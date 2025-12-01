香港宏福苑大火／79歲翁逃生後失聯…家屬淚控資訊不透明！前議員「涉1罪」遭逮

宏福苑大廈內部災情現場曝光。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，截至今（1）日至少造成146人死亡、79人受傷，約40多人失蹤，宏福苑災後搜救工作仍在持續，警方也以災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員分批投入工作，並陸續進入宏盛閣、宏建閣、以及災情最嚴重的宏泰閣搜索。只是多數失聯者仍下落不明，讓居民家屬每日焦急守候，苦苦期盼趕快有消息，但總是事與願違。

79歲老翁失聯！家屬每日翻閱遺體照片盼消息

根據港媒香港01報導，宏福苑受災最嚴重之一的大樓宏昌閣1701室住著高齡79歲的林姓老翁，事發當天獨自在家，雖然在得知火災1分鐘就離家逃生，但林翁的手機在下午2時52分登出，至今仍下落不明。家屬認為林翁雖然可能已立即離家，但因年邁行動緩慢，逃得不快，家屬每日都會前往廣福社區會堂翻閱遺體照片，期望確認親人身份，但多數照片難以辨認，讓母子二人每次離開時都只能淚如雨下。

廣告 廣告

林翁兒子表示，自火災至今，失聯者的家屬們可謂「活在沒有盡頭的灰色等待裡」，每日只能依靠有限的遺體照片與零散資訊撐下去：「我們不知道搜索隊今日搜到哪裡，不知道什麼時候會有自己住處附近的消息，甚至不知道要等多少個明天，才會有明確的答案」。林子呼籲政府應提高資訊透明度，並建議提供分階段搜救與檢驗時間表；公佈遺體資料如身高、衣物、身體特徵等；每日定時發佈進展等，以減輕家屬心理折磨。

宏福苑大廈內部災情現場曝光。圖／翻攝自FB／香港警察 Hong Kong Police

截至目前，先前通報的失聯者名單中，已有159人成功聯絡上，確認安全，另有92人確認死亡、37人受傷，尚有54具遺體待辨認，約40人仍然失聯。另有100宗個案被界定為「無法追查」，其中原因包括聯繫不到報案人、報稱的失聯者實際上並非住在宏福苑、報案人未掌握親友的確切地址且多年未聯繫，以及報案人無法提供更多資料以供跟進。

前區議員張錦雄、女志工涉煽仇恨被捕

另外，在火災發生後，香港警方11月29日以涉嫌「借火災煽動對政府的仇恨」為由，拘捕一名曾發起聯署、提出「四大訴求」的男子，而這名男子的社交媒體帳號隨後已被關閉。直到11月30日又有2名人士被捕，包括前屯門區議員張錦雄及一名女志工。

前區議員張錦雄被逮。圖／翻攝自FB／張錦雄Kenneth Cheung

報導指出，張錦雄於當晚約7時在粉嶺寓所以「涉嫌煽動仇恨政府」為由被國安處人員拘捕，至於該女志工則曾在火場協助災民期間提醒他人不要隨意提供個人資料而被逮；初步調查顯示，3人遭逮案件暫未發現關連。翻查張錦雄社交媒體帳號可見，他11月30日傍晚6時30分許還轉載與火災相關、日本歌手濱崎步的新聞，但未附上其他文字評論。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／仍有40多人失聯！他淚曝愛妻「生前英勇舉動」：用生命救5命

香港宏福苑大火／災民收到偶像「語音安慰訊息」好感動 本人證實了

香港宏福苑大火／大媽疑貪領物資 還有人「盜騙個資」詐領補助金