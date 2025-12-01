香港宏福苑大火／79歲翁逃生後失聯…家屬淚控資訊不透明！前議員「涉1罪」遭逮
香港新界大埔區共有8座住宅大樓的「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，截至今（1）日至少造成146人死亡、79人受傷，約40多人失蹤，宏福苑災後搜救工作仍在持續，警方也以災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員分批投入工作，並陸續進入宏盛閣、宏建閣、以及災情最嚴重的宏泰閣搜索。只是多數失聯者仍下落不明，讓居民家屬每日焦急守候，苦苦期盼趕快有消息，但總是事與願違。
79歲老翁失聯！家屬每日翻閱遺體照片盼消息
根據港媒香港01報導，宏福苑受災最嚴重之一的大樓宏昌閣1701室住著高齡79歲的林姓老翁，事發當天獨自在家，雖然在得知火災1分鐘就離家逃生，但林翁的手機在下午2時52分登出，至今仍下落不明。家屬認為林翁雖然可能已立即離家，但因年邁行動緩慢，逃得不快，家屬每日都會前往廣福社區會堂翻閱遺體照片，期望確認親人身份，但多數照片難以辨認，讓母子二人每次離開時都只能淚如雨下。
林翁兒子表示，自火災至今，失聯者的家屬們可謂「活在沒有盡頭的灰色等待裡」，每日只能依靠有限的遺體照片與零散資訊撐下去：「我們不知道搜索隊今日搜到哪裡，不知道什麼時候會有自己住處附近的消息，甚至不知道要等多少個明天，才會有明確的答案」。林子呼籲政府應提高資訊透明度，並建議提供分階段搜救與檢驗時間表；公佈遺體資料如身高、衣物、身體特徵等；每日定時發佈進展等，以減輕家屬心理折磨。
截至目前，先前通報的失聯者名單中，已有159人成功聯絡上，確認安全，另有92人確認死亡、37人受傷，尚有54具遺體待辨認，約40人仍然失聯。另有100宗個案被界定為「無法追查」，其中原因包括聯繫不到報案人、報稱的失聯者實際上並非住在宏福苑、報案人未掌握親友的確切地址且多年未聯繫，以及報案人無法提供更多資料以供跟進。
前區議員張錦雄、女志工涉煽仇恨被捕
另外，在火災發生後，香港警方11月29日以涉嫌「借火災煽動對政府的仇恨」為由，拘捕一名曾發起聯署、提出「四大訴求」的男子，而這名男子的社交媒體帳號隨後已被關閉。直到11月30日又有2名人士被捕，包括前屯門區議員張錦雄及一名女志工。
報導指出，張錦雄於當晚約7時在粉嶺寓所以「涉嫌煽動仇恨政府」為由被國安處人員拘捕，至於該女志工則曾在火場協助災民期間提醒他人不要隨意提供個人資料而被逮；初步調查顯示，3人遭逮案件暫未發現關連。翻查張錦雄社交媒體帳號可見，他11月30日傍晚6時30分許還轉載與火災相關、日本歌手濱崎步的新聞，但未附上其他文字評論。
更多鏡報報導
香港宏福苑大火／仍有40多人失聯！他淚曝愛妻「生前英勇舉動」：用生命救5命
香港宏福苑大火／災民收到偶像「語音安慰訊息」好感動 本人證實了
香港宏福苑大火／大媽疑貪領物資 還有人「盜騙個資」詐領補助金
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
突失聯雙親從南投奔台中…兒開門「母卸大石淚崩」秒石化曝手機故障
一名在台中工作的黃姓男子（22歲）突然失聯，讓其家住南投的雙親非常憂慮、擔心愛子發生意外，所以急奔台中找人並報警。之後，他們在警方的陪同下前往兒子的租屋處，直到開門那一瞬間，黃男父母才放下心中大石，媽媽甚至因卸下壓力當場淚崩。對於為何突然失聯？黃男也透露原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 17 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
火舌吞噬宏昌閣！住戶驚見「火種掉落窗戶爆」 走廊滿是濃煙恐無命
「火種掉落後，火勢迅速竄入室內，走廊被濃煙籠罩，情況危急！」香港宏昌閣大火事件中，住戶周先生描述從零星火苗到火勢蔓延的驚險時刻，生死僅在一線之隔。所幸鄰居「李先生」挺身而出讓周先生夫婦進屋避難，消防員也及時升起雲梯營救。此外，一位「管理員」更在警鈴未響時，逐層爬樓提醒居民逃生。面對突如其來的災難，許多無名英雄展現互助精神，在危難中點亮希望之光！TVBS新聞網 ・ 1 天前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 19 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
「當類似事件發生時，就會引發一個問題：是否存在制度上的弱點？」BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花
香港宏福苑大火災情慘重，死亡人數已從128人增至146人，目前仍有40多人下落不明。警方兩度進入火場搜查，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台等處陸續發現罹難者遺體。隨著火勢受控，警方持續進行現場鑑識工作，但由於火場環境惡劣，遺體大多被燒至焦黑，身分辨認工作困難。家屬們悲痛獻花，面對焦黑的大樓，眼淚不斷流下。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
香港大埔宏福苑大火 數十年來最慘重傷亡
燒到焦黑的大樓，不斷竄出巨大火舌，末日景象嚇壞全香港。幾個小時過去，火球持續從大樓冒出，向空中翻騰，有如烏克蘭戰場的驚悚畫面，登上各大國際媒體。香港宏福苑大火 外媒大篇幅報導香港26號爆發宏福苑惡火，台視新聞網 ・ 4 小時前