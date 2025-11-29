香港宏福苑大火／GD今晚壓軸登MAMA！先捐100萬港幣 惡魔男團Saja Boys表演被撤

GD（右圖）在參與今晚的MAMA盛會前先捐出100萬港幣善款；5位人氣男偶像特別練的Saja Boys演出，無緣登台。翻攝IG@xxxibgdrgn、CJ ENM

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（29日）在香港啟德主場館舉行第2晚演出，因遇上香港17年來最嚴重火警，今天的壓軸嘉賓「韓流天王」G-Dragon（GD，權志龍）已在演出前宣布捐出100萬港幣（約新台幣407萬元）；此外，今晚的流程也有所異動，原敲定的惡魔男團「Saja Boys」演出，確定取消！

GD登台前樂捐！盼協助前線救援

GD行善不落人後，希望能將捐助款項協助第一線救災。翻攝IG@xxxibgdrgn

GD希望協助香港災後重建，也盼拋磚引玉捐款，帶給受災戶心靈及實質上的金錢援助，已直接捐款100萬港幣給「大埔宏福苑援助基金」（Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po），報導指出，GD特別委託基金會將這筆善款優先用在協助第一線投入救援與復原工作的消防員及志工。

而昨晚MAMA在第一晚舉行的典禮中，一開場就由主持人朴寶劍帶領全場及線上觀眾閉眼默哀，典禮橋段及藝人穿搭都以黑白或深色系為主，還有人自主配戴黑絲帶；MEOVV也急忙改掉爭議歌詞，把夯曲〈Burning Up〉的「Burning」改成「Turning」，舞台也用燈光取代煙火特效。

惡魔男團Saja Boys橋段被砍

5位人氣男偶像原本要以惡魔男團Saja Boys之姿現身。翻攝CJ ENM

而原本今晚的演出已敲定要重現Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）的惡魔男團「Saja Boys」，只是Saja在韓文是「陰間使者」的意思，在現今表演時機太過敏感，已確定取消。

《Kpop 獵魔女團》中的Saja Boys全是惡靈化身。Netflix提供

該演出原定由BOYNEXTDOOR成員LEEHAN、RIIZE的元彬、TWS成員SHINYU，以及ZEROBASEONE的朴乾旭與韓維辰一同重新演繹，今突然宣布特別舞台喊卡，讓歌迷大失所望。而今晚的主持人則由影后金憓秀獨挑大梁。



