香港宏福苑大火 MAMA《Kpop 獵魔女團》冥界男團演出臨時取消

2025 MAMA 頒獎典禮，於29日展開第二天典禮，由於香港宏福苑大火死傷慘重，典禮取消紅毯環節，演出中關於火的元素也都取消。而原訂將在今晚表演的《Kpop 獵魔女團》，也因團體「Saja Boys」形象不合時宜，演出宣布取消。

2025 MAMA 頒獎典禮，《Kpop 獵魔女團》演出（圖／翻攝自韓網）

今年火熱的動畫《Kpop 獵魔女團》，劇中團體「Saja Boys」在MAMA的限定舞台，找到BOYNEXTDOOR LEEHAN、RIIZE 元彬、TWS SHINYU、ZEROBASEONE 乾旭與維辰，四團五人共同演出。

然而，Saja Boys帶有「陰間使者」意象，為避免出現爭議以及在遇難者家屬傷口上灑鹽，該段演出在典禮開始前宣布取消，BOYNEXTDOOR與TWS，稍早也發出公告，將不參與舞台演出。

不過據悉，BABYMONSTER成員PHARITA、AHYEON、RORA詮釋的特別舞台《GOLDEN》，仍照常演出，約莫於晚間7點10分登場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

