香港宏福苑大火！MAMA如期舉行 周潤發、楊紫瓊確定缺席

香港新界大埔「宏福苑」昨(26)日發生嚴重火災，即將於28、29日在香港舉辦的韓國音樂盛事MAMA，稍早也證實將如期舉辦，不過，原定擔任頒獎人的港星楊紫瓊、周潤發確定將缺席。

MAMA方發布聲明回應，頒獎典禮將如期舉辦，正在迅速討論針對每個獎項類別的適當應對措施，將密切關注事態發展，並在確定頒獎典禮的相關事宜後，及時公佈官方回應，包括活動運作流程、藝人表演和頒獎詞等。

而MAMA製作組也立即召開連續緊急會議，針對典禮的舞台流程、特效內容與藝人動線等細節討論，其中不少韓團原訂火焰、爆破等特效舞台正被重新審查，目前製作組已傾向「悼念、尊重災情」方向修改腳本。

至於受邀頒獎的周潤發、楊紫瓊是否出席生變也備受關注，不過，據韓媒《JTBC新聞網》報導，現在已確定不會登台。

