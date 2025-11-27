香港宏福苑大火／MAMA明登場！主辦單位發聲「照常舉行」 網建議MEOVV、i-dle換歌單

i-dle成員昨天已飛抵香港準備彩排。翻攝xsports

一年一度的韓國音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」明後兩天（11月28日、29日）將在香港啟德主場館舉行，不料卻遇到香港17年來最嚴重火警，雖已有網友喊話「應該取消活動」，今（27日）典禮製作團隊也正式發聲，「朝照常舉辦方向繼續進行。」

據《MyDaily》今報導指出，雖然香港當地發生重大火警，但MAMA製作團隊經多次緊急會議後，決定朝向不取消、如期進行為方向做流程修正。典禮將大幅降低原訂華麗的調性，以更沉靜、莊重的方式呈現。

廣告 廣告

MAMA AWARDS工作團隊也向演出人員發布通知，透露，「各部門正在迅速研議應變方案，不只典禮的官方回應與現場運作流程，包括藝人舞台、頒獎橋段相關內容，也會依照情勢逐項檢視，後續將在確認後第一時間共享。」並向所有藝人與合作單位致歉：「對於造成大家的憂心深表抱歉，團隊將持續密切關注狀況，制定出最合適的方向。」

此外，網友也建議偶像更改歌單，像是新人女團MEOVV的〈BURNING UP〉，i-dle的〈Good Thing〉在現今表演都不合時宜。而MAMA的主辦場地香港啟德主場館約距火災場地20公里，該場地約可容納5萬名觀眾，兩天預計吸引10萬人次朝聖。

而據韓媒《10 Asia》報導，擔綱頒獎嘉賓的演員們今天下午將陸續搭機前往香港，而今年的典禮主持人由朴寶劍7度扛下MAMA主持棒，影后金憓秀也將首度擔任MAMA AWARDS主持人。

韓媒《10Asia》今早報導擔綱頒獎嘉賓的演員們預計在下午陸續出國。翻攝NAVER

MAMA製作團隊發聲明

MAMA製作單位已發了聲明。翻攝NAVER

您好，這裡是 MAMA AWARDS 工作團隊。

目前我們非常嚴肅地看待香港大埔區火災的嚴重情況，並已在各部門間迅速展開應對方案的討論。

不只典禮官方訊息、活動運作流程，包含藝人舞台演出、頒獎腳本等內容，也會在細緻檢視後，於整理完成時立刻向各位更新。

為避免資訊混亂、確保精準溝通，所有外部媒體與對外詢問，將統一由 CJ ENM／Mnet 溝通團隊負責，敬請配合。

再次向所有藝人與合作夥伴致上歉意，對於造成的困擾深感抱歉。

我們會持續密切關注現況，並制定最妥善的應對方向。

謝謝。

MAMA AWARDS 工作團隊 敬上



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／韓星已出發！MAMA遇香港大火急改流程 韓媒：楊紫瓊、周潤發恐缺席

金賽綸母曬私密證據！親筆信、對話全公開 控金秀賢「交往未成年」

快訊／第40屆金唱片明年大巨蛋登場！首波陣容公布 IVE、LE SSERAFIM、ZB1大勢夯團都到齊