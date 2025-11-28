香港宏福苑大火／MAMA準時開播！主持人朴寶劍別黑絲帶 領全場觀眾默哀

朴寶劍今收起招牌笑容，在主持前先向香港火警的罹難者哀悼，畫面左上方更寫著Support Hong Kong主題。翻攝Mnet

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今明兩天（11月28日、29日）在香港啟德主場館舉行，即便遇上香港17年來最嚴重火警，今晚6點半典禮仍照常舉行，並透過各平台在世界各地直播。擔綱今晚主持人的朴寶劍，也收起招牌燦笑。

將一連兩天在香港舉行的MAMA，由於香港火災死傷慘重，昨深夜緊急撤掉紅毯橋段，今典禮一開始，先以黑底白字打上「2025 MAMA AWARDS向香港火災罹難者致上深切哀悼」，首先向罹難者哀悼。

廣告

緊接著登場的主持人朴寶劍，則穿著黑色西裝亮相，已是7度扛下MAMA主持棒的他，今晚在自我介紹後，率先提到香港的火警意外，「發生了非常令人痛心的事故。向因這場意外失去生命、以及失去家人與朋友的所有人致上最深慰問。真心祈願不再有更多傷害，接下來請大家一起默哀。」話音落下，舞台燈光隨即熄滅，全場進入靜默。

朴寶劍帶領全場觀眾及線上的粉絲一起默哀。翻攝Mnet

他接著說：「所有參與MAMA的藝人與工作人員，都以沉重卻帶有責任感的心情準備今晚。因為我們相信音樂的力量。相信音樂帶來的療癒與連結，盼望透過舞台把安慰傳遞出去，也給大家一點點繼續前行的力量。」朴寶劍也傳遞這次典禮想傳達的主題，「我們希望透過『Support Hong Kong』這個訊息，讓世界記住這份痛，也分享真誠的慰問。MAMA也會以捐款支持受災者，希望大家能以溫暖的心一起響應。」

而這次的頒獎典禮，受邀來港的頒獎嘉賓包括李浚赫、李濬榮、盧允瑞等演員，登場時都穿著黑色禮服，已上台領獎的IVE、ENHYPEN、RIIZE、BABYMONSTER等偶像，在分享得獎感言時，也不忘為香港祈禱集氣。



