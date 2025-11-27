香港宏福苑大火／MAMA發照常舉辦公告！典禮急改Support Hong Kong主題 aespa也捐錢了

2025 MAMA AWARDS將照常舉行，但會加入追悼等環節。翻攝CJ ENM

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」明後兩天（11月28日、29日）將在香港啟德主場館舉行，因遇上香港17年來最嚴重火警，活動一度被呼籲喊卡。主辦單位經過近一天的緊急開會討論，今晚確定如期舉辦，並正式發公告，將把典禮主題改為「Support Hong Kong」，並將安排追悼與捐助環節！

SJ與aespa都將出席MAMA典禮。翻攝X 翻攝X@MnetMAMA

MAMA相隔7年重返香港舉行，這次選在能容納5萬人的香港啟德主場館舉行，兩天將吸引10萬人次朝聖。由於會場距離火災現場約20至21公里，車程僅20分鐘，加上典禮的歡樂氣氛，與香港現下的氛圍完全不同，一度被呼籲「取消」活動，主辦單位則在今（27日）稍早正式發布活動「照常舉行」的公告。

主辦方CJ ENM今透過官方聲明表示：「對在香港火災中罹難的民眾致上深切哀悼，也向家屬及所有在巨大失落與不安中承受痛苦的人們，獻上最誠摯的慰問。」接著指出此次的典禮將以「Support Hong Kong」為主題，規劃全場共同追思的時刻，並透過捐助支援受害者。「我們相信音樂具有療癒與連結的力量，因此本屆將以安慰與希望為核心，取代華麗演出，從舞台設計到流程都正以最高慎重態度調整。」

聲明最後更強調：「希望音樂能為大家帶來哪怕一點點的勇氣與慰藉，2025 MAMA AWARDS將以最大的責任感全力完成典禮。」而為期兩天的活動眾星雲集，除了由朴寶劍、金憓秀分別擔綱主持人，還有包括Super Junior、Stray Kids、G-Dragon、TXT、IVE、i-dle、aespa、RIIZE共27組藝人將輪番登場。

aespa將捐出50萬港幣。翻攝微博@aespa

而稍早SM娛樂已宣布捐出100萬港幣（約新台幣407萬元），因旗下共有五組團體包括Super Junior、RIIZE、NCT WISH、aespa、Hearts2Hearts，明後兩天都預計出席MAMA頒獎典禮。而RIIZE、aespa也加碼再捐25萬港幣（約新台幣102萬元）及50萬港幣（約新台幣204萬元），希望藉此援助救災。



