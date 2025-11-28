香港宏福苑大火／MAMA砍紅毯！台灣6點半能看典禮直播 MIRROR確定缺席

香港夯團MIRROR（左圖）確定缺席此次的MAMA頒獎典禮。翻攝X@MnetMAMA

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今明兩天（11月28日、29日）將在香港啟德主場館舉行，因遇上香港17年來最嚴重火警，即便活動迫在眉睫難以喊卡，仍確定取消紅毯橋段，但晚間6點半開始的典禮仍會照常進行，並透過直播讓全球樂迷都能共襄盛舉。

MAMA發布確定取消紅毯的公告。翻攝X@MnetMAMA

MAMA深夜發布公告，以中英韓文表示，「我們決定繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消RED CARPET環節。」並詳列典禮收看指南，包括可透過官方YouTube頻道，及各地談妥的直播平台，台灣則可以透過HBO Max以及tvN Asia收看直播。

MIRROR身為地主團，但因為香港大火災情慘重，確定不出席。翻攝IG@mirror.weare

而香港人氣男團MIRROR原定出席MAMA盛會，也因考量大火災情決定不參與這次的頒獎典禮演出，並寫道，「沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。」

而這次的典禮主題，也將改為「Support Hong Kong」，並將安排追悼與捐助環節！主辦單位表示，「我們相信音樂具有療癒與連結的力量，因此本屆將以安慰與希望為核心，取代華麗演出，從舞台設計到流程都正以最高慎重態度調整。」

典禮團隊從前天起就開始緊鑼密鼓地商討典禮流程異動，包括火焰特效、過於華麗的服飾及設計都將大幅刪減，並已與藝人們做討論，期望能透過音樂帶來力量。



