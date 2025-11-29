香港宏福苑大火／MAMA第二晚驚見周潤發！ GD搶下第1座獎集氣香港：一起加油

原盛傳不會出席的周潤發，出現在今晚的嘉賓陣容中。翻攝Mnet

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」昨（28日）起一連兩天在香港啟德主場館揭曉，今晚典禮由主持人金憓秀與Stray Kids成員Felix一同揭幕開場，令觀眾驚喜的是，在介紹今晚陣容的影片中，原盛傳不會出席的周潤發也在列，有望現身擔綱頒獎嘉賓。

GD拿獎：盼帶給大家力量

GD拿下今晚第一座獎項。翻攝Mnet

今晚的演出陣容包括拿下第一座獎項「最佳男子個人舞蹈表演」的G-Dragon（GD，權志龍），他在演出前已宣布捐出100萬港幣（約新台幣407萬元）救災，領獎時再次表示，「在頒獎致詞前，我想再次把力量獻給因突如其來的意外而深陷悲痛的香港市民，我準備了更好的舞台，希望能多少帶來力量。雖然不知道該怎麼安慰大家，但真的希望我們都能一起加油撐過去。」再次為香港大火的罹難者及受災戶打氣。

廣告 廣告

而今晚的典禮在介紹演出陣容時，除了預告有安孝燮、李洙赫、李到晛、惠利、高允貞、李光洙等演員們，還閃過周潤發將出現的畫面，預告今晚可望現身頒獎。

典禮一開始依舊以黑底白字為香港大火罹難者致哀，主持人金憓秀與Stray Kids成員Felix都別上黑絲帶。翻攝Mnet



回到原文

更多鏡報報導

MAMA踩政治紅線！把台港列國家 小粉紅炸鍋：滾回韓國辦

香港宏福苑大火／GD今晚壓軸登MAMA！先捐100萬港幣 惡魔男團Saja Boys表演被撤

演唱會遭砍！濱崎步遺憾秀「上海」戰袍 日本歌手今開唱尷尬被切歌