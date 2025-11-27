香港宏福苑大火 MAMA Awards還要辦嗎？ 主辦方：將調整活動氛圍與內容

針對 26 日發生的香港「宏福苑」五級火警，南韓 MAMA Awards 事務局決定照常舉行「 2025 MAMA Awards 」，但預計將針對活動氛圍與內容進行調整。 圖：翻攝自 @MnetMAMA X 帳號

[Newtalk新聞] 香港新界大埔「宏福苑」住宅大樓周三（26 日）發生五級火警，至目前為止已造成 44 人死亡、 64 人受傷，失蹤人數約 280 人。由於火災事故地點距離舉辦「2025 MAMA Awards」的啟德體育館，僅約 20 分鐘車程，外界對於頒獎活動是否因此取消或延期表示擔憂。主辦單位也於今（27 日）發布緊急公告，宣布活動將照常舉行，但會針對活動氛圍與內容進行調整。

根據南韓《MyDaily》報導，MAMA Awards 事務局今日上午發布公告，針對將於 28、29 兩日在香港啟德體育館舉辦的「2025 MAMA Awards」頒獎活動進行說明。該公告表示，在火災事故發生後，MAMA Awards 事務局立即召集各部門人士，共同討論適當因應方案。

該公告指出，雖主辦單位決定按照原定計畫舉行頒獎活動，但將針對頒獎典禮的官方對應、活動營運程序、藝人舞台環境及頒獎稿件的事項進行修改；活動氛圍也預計將調整為更低調、沉重的形式，預計在詳細審查相關情況並整理完成後，重新公布活動相關訊息。

該公告表示，為避免造成混亂，並保證各單位溝通準確，所有對外媒體及外部詢問的管道將統一由 CJ ENM 、 Mnet 的公關部門負責。同時，該公告也向所有參加活動的藝人與娛樂公司表達歉意，強調 MAMA Awards 事務局將審慎檢視活動相關內容，並制定最佳的活動方向。

根據公開消息顯示， MAMA Awards 是由南韓 CJ ENM 舉辦的音樂頒獎典禮，主要頒發給在南韓流行音樂界取得卓越成就的明星，甚至被外界譽為「亞洲的葛萊美獎」。今年舉辦的「2025 MAMA Awards」則是該獎項的第 27 屆頒獎典禮，許多參加活動的南韓藝人日前也已陸續抵達香港。

