香港宏福苑大火／SJ、aespa都將出席MAMA！SM娛樂捐100萬港幣救災 RIIZE加碼再捐

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」明後兩天（11月28日、29日）將在香港啟德主場館舉行，卻遇上香港17年來最嚴重火警，由於活動2天將雲集10萬粉絲朝聖，加上藝人已陸續飛抵香港，典禮製作團隊已朝「照常舉辦」方向緊急更動流程。而SM娛樂則宣布捐出100萬港幣（約新台幣407萬元），協助香港救災。

SM娛樂旗下的Super Junior、RIIZE、NCT WISH、aespa、Hearts2Hearts共5組夯團，明後兩天都預計出席MAMA頒獎典禮，率先在微博公布將捐出100萬港幣給香港的紅十字會，用來協助救援及受災戶的安置及物資補給，希望「戮力同心，共度難關」！

而SM旗下的RIIZE也慷慨解囊，以團體及粉絲名BRIIZE名義，向香港紅十字會額外捐款25萬港幣（約新台幣102萬元），RIIZE發聲表示，「大家好，這裡是RIIZE。在聽聞了令人悲痛的消息後，內心十分沉重。」也希望透過捐款為救援及後續支援盡一份綿薄之力。

