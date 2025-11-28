香港宏福苑大火128死 保麗龍釀禍

香港大埔宏福苑7幢31層住宅大樓5級火警延燒逾43小時後，於28日上午大致撲滅，迄當天下午3時，已造成至少128人死亡、79人受傷、約200人失聯。被視為香港傳統建築工藝的竹棚（竹造鷹架），一度遭質疑是大火延燒元凶，經港府保安局長鄧炳強證實「不是竹棚！」而是宏福苑其中一幢宏昌閣低層外圍網先起火，之後燒著為施工包覆窗門的發泡膠板（保麗龍板），引發這次災難。

綜合港媒報導，廉政公署就宏福苑大維修工程釀災可能涉貪展開調查，28日拘捕40歲至63歲7男1女，其中4人為宏福苑大維修工程顧問「鴻毅建築師有限公司」2名董事，及2名負責監督有關工程項目經理；另外3人為棚架工程承包商，包括一對雇主夫婦、一名中間人。全案累計已拘捕11人。

香港01報導，鄧炳強表示，初步化驗顯示，大樓鷹架保護網有達到阻燃要求，但為「拉皮工程」所使用包覆大樓窗門的保麗龍板高度易燃，保麗龍起火令火勢迅速蔓延，波及其他樓宇，也讓玻璃爆破，導致火勢急速增強及蔓延到室內。

港府表示，為調查起火原因，消防及執法部門已成立專案小組，將會動員最大資源，盡快進入現場蒐證進行火調，預料需時3至4周完成調查；每完成一幢大廈蒐證，就會開放居民回去查看。

港府昨天公布，宏福苑大火造成128人死亡中，有108人於現場死亡、4人送院後不治，另16具燒焦遺體仍在現場，不排除會發現更多。死者中有39人已確認身分。滅火行動中有12名消防員受傷、1員嚴重熱衰竭搶救中、1員殉職。

港府消防處表示，28日上午10時18分已完成滅火及搜救工作，接續是為火場降溫，與之後確認樓宇安全，並進行爆破搜索。事故通報失聯人士中，有39人證實係死者、35人送院、110人安全，尚有約200人情況未明，正與89具未能確切辨認遺體安排比對中。

鄧炳強稱，根據現時掌握的初步資料，相信宏福苑宏昌閣低層外的圍網首先起火，其後由於燒著保麗龍板，讓火勢迅速向上蔓延到多樓層，並在短時間波及其他6座樓宇。另外，大火引燃單位門窗上的保麗龍板讓玻璃爆破，火勢急速增強蔓延到室內，瞬間室內外大面積同時起火釀災。高溫也讓竹棚及棚網燃燒，燒斷竹枝飛墜，也引致其他樓層起火。

鄧炳強指出，港府已組成數個不同工作組，就刑事、火警成因，以及快速蔓延原因與環境引致大量死傷，作詳細調查，將適時公布調查結果。