香港宏福苑大火128死！倖存者自述逃生過程

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生五級大火，造成嚴重死傷，目前死亡人數已攀升至128人。滿目焦黑的現場中，一段倖存者自述引起關注。住在2樓的男住戶阿Will，在驚險逃生後於臉書寫下千字文，形容自己被困在「煉獄」之中，冒著濃煙救回鄰居夫婦。他讓對方先由消防雲梯撤離，自己留在屋內等待下一波救援。根據《香港01》報導，阿Will目前仍在醫院觀察，狀況穩定。

阿Will回憶，事發時正在家中休息，太太來電說大樓起火。他打開門想查看情況，眼前立刻被濃煙吞沒，只能退回屋內。再次接到太太電話時，他得知大廳已陷入火海，主要逃生出口完全被切斷。他形容自己仿佛被困在名為「家」的煉獄，只能焦急等待。

就在絕望蔓延時，他聽到走廊傳來呼救聲，雖然知道外面危險至極，他仍抓起濕毛巾衝出去救人。短短幾秒，眼睛被嗆得眼淚直流，喉嚨宛如被火燒，但他明白再不出手，鄰居就沒機會活下來。

他靠著牆摸索前進，一邊喊快過來，終於在濃煙中碰到鄰居身體，將一對夫婦拉回屋內。夫婦衣著單薄，他立刻提供清水與衣物安撫，告訴他們：「不用怕，我們死不了的！」三人被困屋內數小時，期間外頭的燃燒物不斷飄落，像「黑色雪花」。母親來電關心時，他為了不讓母親擔心，只能謊稱已自己平安無事。

直到傍晚六點，消防雲梯終於接近窗邊。他看著鄰居太太，對她說：「我比較後生，我還撐得住，你們先走。」並協助夫婦爬上雲梯離開。之後屋裡只剩他一人，他沒有慌亂，反而靜靜看著這個家，像在做最後的道別。他看著曾經投入心血的模型、收藏與奢侈品，突然明白，在生死面前這些都帶不走。

之後他終於被消防隊救出並送醫。醫護詢問是否急著出院時，他沉默片刻，只反覆問自己：「我還能回家嗎？」阿Will說，這場大火讓他深刻理解，「面對無常，人從來不是主人，只是暫時的居住者」。

