香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工

香港新界大埔屋苑「宏福苑」11月26日下午發生重大火警事故。 圖：翻攝香港中通社

[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。

廣告 廣告

綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。

此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。報導並未說明，這名男子是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。

宏福苑共有8棟大廈，去年7月起展開大維修工程，外牆竹棚架（鷹架）自去年8月起搭建，至今已超過一年。26日下午，宏福苑其中一棟大廈宏昌閣外的防護網首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6棟大廈，截至今天下午已確認146人死亡、79人受傷，這起香港80年來最嚴重的火災矛頭指向貪汙，根據香港勞工處給路透社的回覆，宏福苑居民去年曾一再針對維修工程的火災隱患提出投訴，但當局當時回應指稱，他們面臨的火災風險「相對低」。

香港勞工處協助執行屋宇署訂定的建築標準，但香港警方27日表示，大廈外牆安裝的防護網、保護膜、防水帆布及塑膠布疑似未符合防火標準。維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」已有多名相關人士遭拘捕，但確切起火原因待查。災後香港特首李家超社群平台被憤怒留言洗版，就在民怨高漲之際，北京駐港國家安全公署上月29日宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，

北京駐港國家安全公署恐嚇，「以災亂港」分子一定會受到國安法的追究嚴懲。強硬打壓異議的言行再度彰顯中共對香港高壓統治變本加厲，帶給香港更深的恐懼與壓迫，北京政府制定的港版國安法使香港社會豬羊變色，違背「香港制度50年不變」的承諾剝奪了香港人民的政治權利和言論自由。即便發生因政府貪汙、無能造成的百死大火，官方仍「毫不手軟」出手打擊要求究責的人民。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港「宏福苑」大火增至 128 死 200人仍失聯！外牆「發泡膠板」成奪命元凶

香港男子發起徹查宏福苑大火連署提4大訴求 竟遭國安警察帶走訊問