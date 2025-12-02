即時中心／林耿郁報導

香港宏福苑大火已經熄滅，但各界的究責怒火依然在熊熊燃燒；當局1日宣布再逮捕13名涉案人士，理由是這些人涉嫌故意使用劣質建材，構成過失殺人罪嫌；目前已有151人不幸喪命，且至今仍有逾40人下落不明。

慘不忍睹！綜合外媒報導，在宏福苑大火熄滅後，香港警消持續在七棟大樓廢墟內搜索，在樓梯間、天台等地陸續發現死者遺體，不少人疑似在逃生途中被濃煙嗆暈，部分遺骸幾乎化為焦炭與灰燼，難以辨認。

特區政府初步調查顯示，建築包商在翻修工程中，使用便宜但不符抗火標準的綠色安全網與泡棉保溫材，還刻意挑在檢查人員難以到達的區域使用，導致火勢沿外牆與建材迅速蔓延。

此外，工地警報系統部分失效，火災當下未及時警告，也是擴大傷亡的原因之一。

在火災後，大批港人自發前往現場獻花悼念，隊伍綿延超過一公里。

烈火中的奇女子！ 菲籍外傭護雇主一家老弱獲救

本次大火遇難者除了香港本地居民，也包括至少9名印尼幫傭、1名菲律賓籍幫傭喪命；但在巨大悲劇中，一名菲律賓幫傭，點燃了人性的希望之光。

28歲的羅多拉·阿爾卡拉斯（Rhodora Alcaraz），剛剛踏進香港第二天，就遇上這場世紀烈焰。

當火勢已經全面擴散、無法逃離時，羅多拉毅然抱著僱主3個月大嬰兒，以及雇主的年邁母親，3人在火焰與濃煙中苦苦支撐待援，幸好消防員最終成功趕到救人；目前3人均在加護病房，狀況穩定。

菲律賓總統小馬可仕的妹妹、參議員Imee Marcos前往香港醫院探視後，發文讚揚羅多拉是「現代英雄、海外勞工的典範」。

在老家的親妹妹Raychell Loreto受訪時指出，出身漁村的自家很窮，因此姊姊只能到香港工作養家活口；在關鍵時刻沒有拋棄老弱，「我們全家以她為榮」！





原文出處：快新聞／香港宏福苑大火151死！當局再逮13人 1菲國幫傭成英「雌」

