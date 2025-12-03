香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業

大陸中心／陳佳鈴報導

鴻毅工程顧問公司已於 12 月 2 日陸續向各屋苑與物業管理公司發出通知，指因公司無法再履行顧問合約相關責任，將 「即時暫停及終止所有業務」。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！

在救災與調查同步進行之際，外界焦點也轉向工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。該公司負責宏福苑維修工程，其使用的棚架與外牆材料被質疑助長火勢蔓延。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。

廣告 廣告

儘管鴻毅主管在 11 月 30 日曾公開表示「公司上下團結一致，仍會堅守崗位」，但多家港媒取得文件顯示，鴻毅已於 12 月 2 日陸續向各屋苑與物業管理公司發出通知，指因公司無法再履行顧問合約相關責任，將 「即時暫停及終止所有業務」。對於停業傳聞，鴻毅並未正式回覆香港媒體詢問。

另一方面，因宏志閣是宏福苑八座大樓中唯一未受火勢波及的建築，港府宣布將於 12 月 3 日及 4 日 開放該樓居民返家一次，讓住戶取回證件、藥物與重要物資。每戶取物時間限制為 90 分鐘，並須由公務員陪同，以確保安全。完成取物後，該棟大樓將繼續作為警方調查及蒐證的範圍。

宏福苑大火造成的傷亡規模，已成為香港史上最嚴重的住宅火災之一。隨著工程顧問公司業務停擺、火場調查深入推進，外界關注焦點逐漸轉向工程品質、監管責任以及是否存在更深層的弊端。港府強調，相關調查將持續進行，並承諾會向公眾交代真相。

更多三立新聞網報導

中巴違規被警攔查！車上22名乘客全被上銬帶走 超扯原因曝光

全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養

無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄

台中轉運站標線髒到「與車道融為一體」害摔 法院判市府賠償30萬

