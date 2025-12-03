香港宏福苑大火156死！鄭秀文「衝教堂祈禱」崩潰曝心聲：非常難過慚愧

記者陳宣如／綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」社區11月26日發生重大住宅火警，造成156人罹難，成為香港近年最嚴重的災難之一。事件持續引發各界關注，香港天后鄭秀文昨（2）日在社群平台發文，坦言這幾天心情與許多香港市民一樣沉重，「一股難以言喻的，壓在心頭，悶在心坎。」

鄭秀文坦言因近日香港大火心情沉重。（圖／翻攝IG）

鄭秀文表示，事發後正投入日以繼夜的拍攝工作，看到許多熱心市民前往現場協助，自己卻因身在片場「什麼都幫不到」，難免感到「非常難過慚愧」。就在拍攝之際，鄭秀文偶然從網路上得知有教堂將為災民舉行祈禱會，原以為因行程無法到場，當天內心一路忐忑，也希望拍攝能夠早些完成，沒想到當天拍攝提前半小時結束，她立刻衝去教堂參加祈禱會。

鄭秀文分享，自己在現場以禱告向災民、消防與醫護人員獻上祝福，並在心願紙寫下祈求，「求天父垂聽我們卑微的禱告。醫治這座城破碎的心。」禱告會結束後，她仍帶著「沉重無助」於隔天繼續拍攝工作，沒想到途中竟收到了同樣出席者的私訊，「我們彼此分享了一些感受，謝謝這份愛。」

鄭秀文昨（2）日在社群平台心痛發文。（圖／翻攝自IG @sammi_chengsauman）

鄭秀文坦言，大火事發至今她的心情仍未完全平復，「心頭仍然壓着很沉重的烏雲，像壓在喉頭。」自己只能持續為所有受災、受傷與失去的人祈禱，希望大家能找到重新站起來的力量和據點，儘管不容易，但期盼愛是力量，鄭秀文也期盼「但願時間幫忙所有人療傷。」

